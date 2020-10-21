İtalya’daki yasaklı 'grup seks' adasının bilinmeyen öyküsü!

1960’lı yıllarda Zannone Adası cinsel açıdan maceraperest aristokrak çiftin devletten kiraladığı gizli bir tatil sığınağıydı. Aneillo’ya göre Marki adada ava çıkarken, güzel eşi de farklı aktivitelerle zaman öldürüyordu. Bu aktivitelerden biri de Roma döneminden kalma antik havuzda çıplak yüzmekti. Adanın gözlerden uzak konumu, çiftin efsane yönetmen Stanley Kubrick’in “Gözleri Tamamen Kapalı” filmini andıran maskeli partiler düzenlemesine olanak sağlıyordu. Adanın egzotik ortamına, Anna’nın kocası tarafından çekilen çıplak fotoğrafları eşlik etti.

Turistlere tekne turu düzenleyen Aniello “Marki, genç karısını başka erkeklerle sevişirken izlemekten ve fotoğraflamaktan hoşlanan biriydi. Bir gün üçlü seksten bıktı, iki kişiyi vurdu ve intihar” diyerek, Marki’nin geçmişinden söz etti.

Anielo, Zannone Adası ’nın sıradan bir ziyaretçisi. Turistleri İtalya’nın batı kıyısındaki Pontine takımadaları arasında tekneyle gezdiriyor. Doğal güzelliği ile göz kamaştıran adanın gizemli çekiciliğinin çoğu Marki ve aktris eski eşi Anna Fallarino etrafında toplanan karanlık ve seksi geçmişinden geliyor.

Eski bir balıkçı olan Giorgio Aniello “Yukarıdaki villaları görüyor musun? Orası Marki Casati Stampa’nın lüks seks partileri düzenlediği yer” diyerek adanın bu şöhreti hakkında konuştu.

ŞİŞE MEZARLIĞI

Hafta sonları adanın kıyıları dükler, baronlar, kontesler ve VIP milyarderlerin yatları ve motorlu tekneleriyle doluyordu.

Çok içen konuklar ve ev sahiplerinden kalan şişeler, bakım çalışmaları sırasında yerel yetkililer tarafından toprağa gömülü olarak bulundu. Söylentilere göre villadaki seks seanslarının izlenebileceği gizli bir aynalı oda da mevcuttu.

Malikanenin eski bakıcısı ve bir zamanlar markizlerin yanında yaşayan yaşlı denizci Salvatore Pagano “Villa, jet sosyetenin buluşma mekanıydı, burası çılgın bir yerdi” diyerek o günleri anlattı.

Adanın yakınlarındaki Ponza Adası sakinleri ise skandal çifti hala hatırlıyor. Ponza Adası sakinlerinden turist rehberi Riccardo Peci “Orada ne olduğunu hepimiz biliyorduk. Orası seks partisi adasıyldı. Ama kimse çıkıp bunu söylemedi” dedi.

AÇIK SIRLAR

Bugün Zannone, çoğunlukla terk edilmiş durumda.



“Oraya ‘Pulcinella’nın sırrı’ derdik” diyen Peci, herkesin olanları bildiğini ima ediyor. Sonrasında da olaylar kontrolden çıkıyor.

Adada yaşanan erotik oyunlar, 1970’de kanlı bir olayla son buldu. 1970’de Anna, yakışıklı sevgililerinden birine aşık oldu. Kıskançlık krizine giren Marki çifti öldürdükten sonra intihar etti. İtalyan tabloid gazeteleri Markizlerin sırrını “Yeşil kadife günlük” başlığı ile ve tüm detaylarıyla gazeteye taşıdı. Markiz’in ofis çekmecelerinde 1500 tane çıplak fotoğraf bulundu.