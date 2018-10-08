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İtalya'dan Gaziantep'e geldi... Yaptığı işle herkesi kendine hayran bıraktı!

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2018 12:32 | Son Güncelleme

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında İtalya'dan Gaziantep'e gelen 29 yaşındaki Erica Lucato, sokak kedilerine gönüllü bakıcılık yapıyor. Cep harçlığının tamamını kedilere harcadığını ifade eden Erica, Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirten Lucato, bir aydır Gaziantep'te bulunduğunu, burada çok mutlu olduğunu dile getirdi.

İtalya'dan Gaziantep'e geldi... Yaptığı işle herkesi kendine hayran bıraktı!

Erica Lucato, dil bilimi mezunu olduğunu belirterek, 2 aylık proje kapsamında Gaziantep'e geldiğini söyledi.

Suriyeli vatandaşlar başta olmak üzere sosyal sorumluluk projelerinde görev aldığını anlatan Lucato, Türkiye'ye tecrübe kazanmak için geldiğini anlattı.

Yaklaşık 3 haftadır hayvanları beslediğini belirten Lucato, "İlk hafta gezerken 20'ye yakın kedi saydım. Bunlar zayıf ve küçüklerdi. Yeterli besin alamadıklarını fark ettim. Dokunduğum zaman kemikleri elime geliyordu. Ondan dolayı beslemeye karar verdim." dedi.

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Lucato, hasta kediler de gördüğünü ifade ederek, "Kulaklarında, gözlerinde sorunlar var. Açlıktan öleceklerini düşündüğüm için onlarla ilgilenmeye karar verdim. Yaşadığım, gezdiğim yerlerde sokakları dolaşarak kedilere yem ve su bırakıyorum." diye konuştu.

"CEP HARÇLIĞIMIN TAMAMINI KEDİLERE HARCADIM"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin kedi besleme evindeki hayvanlara da mama verdiğini söyleyen İtalyan hayvansever, şöyle devam etti:

"AB'nin bana verdiği cep harçlığının tamamını kediler için harcadım. 8 paketten fazla yiyecek aldım. Buna rağmen şikayet etmiyorum. Kediler etrafıma geldikleri zaman seviyorum, okşuyorum. Onları beslediğim için de çok mutluyum."

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Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirten Lucato, bir aydır Gaziantep'te bulunduğunu, burada çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Gaziantep'i çok beğendiğini ifade eden Erica Lucato, "Burası bana Güney İtalya'yı hatırlattı. Yemekleri çok sevdim. Tarihi mekanları gezdim. Özellikle Zeugma Müzesi'ni ve Kale'yi çok beğendim. İnsanlar çok sıcak. Ben kedileri beslerken selam veriyorlar, çok güzel tepkiler gösteriyorlar. İnsanlar artık beni tanıyor" diye konuştu. (AA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İtalyan da kedi mi kalmamış. ajandır bence.
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