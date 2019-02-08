İtalya ile Fransa arasındaki kriz büyüyor

PARİS (AA) - Fransa Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau, İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'nun Fransa'da sarı yeleklilerle görüşmesine ilişkin, "Bu ülkenin iç meselelerine karışmaktır, buna hakları yok. Lider olması gereken insanların dostça olmayan davranışlarıdır." dedi.

Loiseau, Radio Classique radyosuna İtalya ile yaşadıkları krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'nun Fransa'ya gelerek siyasi bir liderle değil halkı "savaşa" ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u "devirmeye" çağıran sarı yeleklilerle görüşmesine tepki gösteren Loiseau, "Bu, ülkenin iç meselelerine karışmaktır, buna hakları yok. Lider olması gereken insanların dostça olmayan davranışlarıdır." diye konuştu.

Loiseau, İtalya ile yaşadıkları krize ilişkin, "Maalesef yaşananlar bizi haklı gösteriyor." dedi.

Bu arada, Di Maio, Le Monde gazetesine verdiği demeçte, sarı yeleklilerin taleplerinin doğrudan vatandaşların ihtiyaçlarını kapsaması ve hiçbir ideolojiye dayanmamasının kendisini etkilediğini ve bu nedenle onlarla görüşmek istediğini belirtti.