İtalya Ziraatçılar Derneği: Koronavirüs nedeniyle Türkiye kolonya üretimine ağırlık verdi, limon fiyatları Avrupa'da ikiye katlandı

İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti), koronavirüs salgını döneminde Türkiye'de kolonya üretimine ağırlık verilmesi ve İtalya'da üretimin yetersiz olmasının da etkisiyle limon fiyatlarının iki katına çıktığını duyurdu.

Coldiretti tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de kolonya üretiminde kullanılan limonun ihracatına kısıtlamalar getirildiği belirtildi. Derneğin "Koronavirüs: Limon altın gibi, fiyatı ikiye katlandı" başlıklı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'de limon ihracatına da, maske, solunum cihazı ve diğer sıhhi malzemeler gibi kısıtlayıcı tedbir uygulanıyor. Türkiye'de bu narenciye ürünü, alkol bazlı dezenfektan üretiminde yaygın olarak kullanılıyor ve sonuç olarak fiyat artışı yaşanıyor."

Dünyanın en büyük on limon ihracatçısı arasında olan Türkiye, koronavirüs salgını öncesinde yılda 800 bin ton üzerinde limon ihraç ediyordu.

Coldiretti tarafından geçen hafta içinde yapılan incelemeye göre Avrupa'nın en büyük limon üreticisi olan İspanya'da da limona büyük talep artışı yaşanıyor ancak "iklimsel nedenlerin de etkisiyle üretim kısıtlı kalıyor ve fiyatlar yükseliyor".