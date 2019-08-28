İtalya'da 2. Conte Hükümeti'ne doğru

Yeni bir koalisyon hükümeti kurmak için son günlerde ara ara kesintiye uğrasa da görüşmeyi sürdüren M5S ve PD'den Cumhurbaşkanı Mattarella ile yapılan istişarelerin ardından Conte liderliğinde kurulacak hükümete yönelik sıcak mesajlar geldi.

Cumhurbaşkanı Mattarella'nın, parlamentoda en çok sandalyesi bulunan 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile sandalye sayısı bakımından üçüncü büyük parti konumundaki Demokrat Parti'nin (PD), başbakan olarak devam etmesinde mutabık kaldığı Giuseppe Conte'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmesi bekleniyor.

Ülkede, bir süredir devam eden hükümet krizini çözmek için geçen haftaki ilk tur istişarelerin ardından dün ikinci turu başlatan Cumhurbaşkanı Mattarella, bugün görüşmelerini tamamladı.

M5S lideri Luigi Di Maio, Lig Partisi’nin İtalyanları Ağustos ayında kriz çıkartarak belirsizliğe ittiğini ifade ederek, "Bizim hedefimiz Conte’nin de söylediği gibi merkeze insanı koyarak İtalya'yı değiştirmek. PD ile Conte'nin kuracağı uzun vadeli bir hükümet için siyasi anlaşmamız var." ifadelerini kullandı.

Conte’nin yeniden başbakan olmasına itiraz etse de bu tavrını yumuşatan PD lideri Nicola Zingaretti de Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “İtalyanları, ekonomik sorunların üstesinden gelebileceğine ikna eden bir hükümete ihtiyaç var. İtalya'yı seviyoruz. Bu deneyimi, denemeye değer görüyoruz. Nefret, kızgınlık, korku dönemini sona erdirmek istiyoruz." dedi.

- Sağ partiler erken seçimde ısrarcı

Ülkede son yapılan kamuoyu yoklamalarında sağ partilerin oy oranlarında ciddi artış gözlenirken Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüşen 3 sağ parti lideri de parlamentodaki durumun, ülkedeki mevcut siyasi durumu yansıtmadığı gerekçesiyle "erken seçim" çağrısını yineledi.