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İtalya'da Covid sertifikası karşıtı gösteride şiddet sonrası neofaşist partinin sitesi kapatıldı

12.10.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da geçen hafta sonu aşı ve Covid sertifikası karşıtı gösteride şiddet eylemlerine önayak olduğu gerekçesiyle neofaşist Forza Nuova partisinin internet sitesi erişime kapatıldı. Sol partiler, faşizmi referans alan Forza Nuova ve benzeri yapılanmaların feshedilmesi talebiyle parlamentoya bir önerge sundu.

İtalya'da Covid sertifikası karşıtı gösteride şiddet sonrası neofaşist partinin sitesi kapatıldı

İtalya'da geçen hafta sonu aşı ve Covid sertifikası karşıtı gösteride şiddet eylemlerine önayak olduğu gerekçesiyle neofaşist Forza Nuova partisinin internet sitesi erişime kapatıldı. Sol partiler, faşizmi referans alan Forza Nuova ve benzeri yapılanmaların feshedilmesi talebiyle parlamentoya bir önerge sundu.

Geçen Cumartesi başkent Roma'da aşı karşıtları, Covid sertifikası zorunluluğuna itiraz edenler ve aşırı sağcı örgütlerin de aralarında yer aldığı binlerce kişi hükümetin kararlarını protesto etmişti. Bir grup gösterici, ülkenin en büyük işçi sendikası Cgil'in merkez binasına ve bir hastaneye saldırmıştı.

Şiddet eylemlerinden sorumlu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişi arasında, neofaşist Forza Nuova partisinin liderleri Roberto Fiore ve Giuliano Castellino da yer alıyordu.

Cumartesi akşamı sendika binası ve hastaneye düzenlenen baskınla ilgili soruşturma açan Roma Cumhuriyet Savcılığı'nın talebiyle, Forza Nuova'nın internet sitesi erişime kapatıldı.

Savcılık, sitede şiddet eylemlerini teşvik edici içerik incelemesi yapacak. Soruşturma sürerken sitenin erişime açık kalmasının "somut tehlike yaratabileceği" gerekçesiyle site bloke edildi.

Ülkenin en büyük işçi sendikası Cgil'in merkez binası saldırıya uğramıştı

Parlamentoya kapatılması için önerge verildi

Olaylar sonrası, sol partiler, sendikalar, partizanlar derneği gibi birçok çevreden Forza Nuova ve benzeri faşizm referanslı örgütlerin kapatılması çağrıları gelmeye devam ediyor. Merkez-soldaki Demokratik Parti ve diğer sol partiler, parlamentoya bu yönde önergeler sundu.

Başbakan Mario Draghi de dayanışma amacıyla Cgil sendikasını ziyaret etti ve Forza Nuova'nın kapatılması önerisinin görüşüleceğini söyledi.

Demokratik Parti'nin önergesinde, "Anayasa, feshedilen faşist partinin herhangi bir şekilde yeniden örgütlenmesini yasaklamaktadır" deniliyor.

Şiddet eylemlerinden sorumlu oldukları gerekçesiyle 12 kişi gözaltına alınmıştı

İtalya'da faşizm karşıtı yasal düzenlemelerden 1952 tarihli "Scelba yasasının", Forza Nuova'nın kapatılması amacıyla uygulanabileceği belirtiliyor. Scelba yasası, faşist partinin anti-demokratik amaçlarını sürdüren; siyasi mücadele yöntemi olarak şiddeti öven, şiddet kullanma tehdidinde bulunan ya da şiddet kullanan; özgürlüklerin bastırılmasını savunan; demokrasiyi ve kurumlarını aşağılayanlara yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Cumartesi günkü saldırının hedefi olan işçi sendikası Cgil, gelecek hafta sonu diğer sendikalarla birlikte bir ortak gösteriye hazırlanıyor. "Faşizme ve şiddete karşı" 16 Ekim'de Roma'da yapılacak gösteride, faşizm referanslı siyasi yapılanmaların kapatılması çağrısı yapılması bekleniyor.

Geçen Cumartesi düzenlenen gösteride, hükümetin 15 Ekim'den itibaren tüm çalışanlara "yeşil pasaport" (Covid sertifikası) zorunluluğu getirme kararı protesto edilmişti. İtalya'da halen kamuya açık birçok mekan ve etkinlikte zorunlu olan Covid sertifikaları 15 Ekim'den sonra kamu ve özel sektördeki 23 milyon çalışan için de mecburi olacak.

İtalya'da aşı yaptıranlar, negatif test sonucu sunanlar ve Covid 19 geçirip iyileşenlere verilen belgeler "yeşil pasaport" olarak kabul ediliyor.

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