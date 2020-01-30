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  4. İtalya’da cruise gemisi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - 3

İtalya’da cruise gemisi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - 3

DÜNYA HABERLERİ  | 30.01.2020 18:06 | Son Güncelleme

İtalya’da 6 bin kişilik cruise gemisinin karantinaya alınmasına neden olan Çinli yolcunun ilk test sonuçlarında koronavirüs'e rastlanmadığı bildirildi.

Esma ÇAKIR, İtalya, (DHA)- İtalya’da 6 bin kişilik cruise gemisinin karantinaya alınmasına neden olan Çinli yolcunun ilk test sonuçlarında koronavirüs'e rastlanmadığı bildirildi.

İtalyan haber ajansı ANSA’da yer alan habere göre, ilk test sonuçlarına göre Çinli yolcuda koronavirüse rastlanmadığı, hafif grip belirtileri görüldüğü belirtildi. Eşinde ise hastalık belirtisi görülmemediği ancak tedbir olarak karantinaya alındığı bildirildi. Ancak Roma'daki Spallanzani Hastanesi'ne gönderilen numunelerin kesin test sonuçlarının yarın öğle saatlerinde açıklanacağı belirtildi.

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