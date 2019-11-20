İtalya'da havai fişek fabrikasında patlama: 3 ölü

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.

İtalyan basınındaki haberlerde, Messina kentine bağlı Barcellona Pozzo di Gotto isimli ilçedeki bir havai fişek fabrikasında, akşam üzeri henüz nedeni belirlenemeyen bir patlamanın yaşandığı bildirildi.

Rainews24'ün haberinde, aile şirketine ait fabrikadaki patlamada, aralarında fabrikanın sahibinin eşi 71 yaşındaki Venera Mazzeo olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haberde, 4 kişinin ciddi şekilde yaralandığı ve bir kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kayıp olan bir başka kişinin ise enkaz altında canlı bulunduğu ifade edildi.

Fabrikada başka patlamaların da olduğu, ilk patlamanın, bölgede güçlü şekilde hissedildiği ve halk arasında paniğe yol açtığı kaydedildi.

