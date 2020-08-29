HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayısı 1400'lerde seyrediyor

İtalya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayısı 1400'lerde seyrediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 29.08.2020 20:05 | Son Güncelleme

İtalya'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 1444 yeni vaka kaydedilirken, sadece 1 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayısı 1400'lerde seyrediyor

İtalya'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 1444 yeni vaka kaydedilirken, sadece 1 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, günlük yeni vaka sayısı bugün 1444 olarak verildi. Günlük yeni vaka artışı, üç gündür 1400 seviyesinde seyrediyor. Ülke genelinde Kovid-19 bulaşanların sayısı 266 bin 853'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte sadece 1 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Salgın başından bu yana ölenlerin sayısı ise 35 bin 473 oldu.

İyileşenlerin sayısı 1322 artarak, 208 bin 224'e çıktı.

Ülkede halihazırda aktif Kovid-19 hasta sayısı ise 23 bin 156'ya ulaştı. Son bir aydır yeni vaka sayılarındaki yükselişin etkisiyle aktif hasta sayısının, bir ayda 10 binden fazla arttığı görüldü.

Günlük bazda son günlerde hafif artış gösteren yoğun bakımdakilerin sayısı, 79 olarak açıklandı.

Ülkede günlük test sayısı da 99 bin 108 olarak verilirken, toplam test sayısı ise 8 milyon 509 bin 618'e ulaştı.

Diğer yandan, ülkede son haftalarda tatil için gelip gidenler sebebiyle salgının merkez üssü haline gelen Sardinya adasındaki Tempio Pausania Cumhuriyet Savcılığı, virüsün hızla yayıldığı tespit edilen aralarında gece kulüplerinin de bulunduğu bazı mekanlara ilişkin soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktıKaradeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
Rus denizaltısavar uçaklarına NATO jetleri eşlik ettiRus denizaltısavar uçaklarına NATO jetleri eşlik etti
Balığın önlediği hastalıklara inanamayacaksınız! Balığın önlediği hastalıklara inanamayacaksınız!
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 projenin detaylarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 projenin detaylarını açıkladı
Ebru Timtik posteriyle ilgili İstanbul Barosu'ndan açıklama
Ebru Timtik posteriyle ilgili İstanbul Barosu'ndan açıklama
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Olay yorum! 'Sevişmeli, öpüşmeli, çıplak...'
Olay yorum! 'Sevişmeli, öpüşmeli, çıplak...'
Acı bekleyiş! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Acı bekleyiş! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Prof. Dr. Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin
Prof. Dr. Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin
İlginizi Çekebilir
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Diğer Haberler
İsveç'te aşırı sağcı grup Kur’an-ı Kerim yaktı, sokaklar karıştı
İsveç'te aşırı sağcı grup Kur’an-ı Kerim yaktı, sokaklar karıştı
Fransa'da son 24 saatte 5 bin 453 Kovid-19 vakası tespit edildi
Fransa'da son 24 saatte 5 bin 453 Kovid-19 vakası tespit edildi
İsrail’de Abbasiler döneminden kalma 425 adet saf altın sikke bulundu
Abbasiler dönemine ait! Yüzlerce saf altın sikke bulundu
10 Rus denizaltısavar uçağına NATO jetleri eşlik etti
Rus denizaltısavar uçaklarına NATO jetleri eşlik etti
İngiltere’de korkutan koronavirüs araştırması
İngiltere’de korkutan koronavirüs araştırması
ABD'yi karıştıran ses kaydı: O lanet Ivanka...
ABD'yi karıştıran ses kaydı: O lanet Ivanka...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.