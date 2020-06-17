HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 448'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 448'e yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 17.06.2020 19:41 | Son Güncelleme

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 43 artarak 34 bin 448'e yükseldi.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 448'e yükseldi

Ülkede yaklaşık 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

İtalya'da aktif koronavirüs vaka sayısı 664'lük düşüşle 23 bin 925’e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 237 bin 828’e ulaştı. Son 24 saatte 329 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 929 artarak toplamda 179 bin 455'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 43 artarak 34 bin 448 oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 177 olan sayı, bugün 163'e geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 773 bin 408 test yapıldı. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kez Ivana paylaştı! Sosyal medyayı salladı Bu kez Ivana paylaştı! Sosyal medyayı salladı
Tutuklandıktan sonra koronavirüs çıktı! Savcı dahil 11 kişi karantinadaTutuklandıktan sonra koronavirüs çıktı! Savcı dahil 11 kişi karantinada
2020 LGS Haziran ayı örnek soruları yayımlandı!2020 LGS Haziran ayı örnek soruları yayımlandı!

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Bir ilde daha maske maske takma zorunluluğu getirildi

Bir ilde daha maske maske takma zorunluluğu getirildi

ABD'den bir tokat daha! İzin verilmedi

ABD'den bir tokat daha! İzin verilmedi

İstanbullular dikkat! 5 gün boyunca etkili olacak

İstanbullular dikkat! 5 gün boyunca etkili olacak

Bakan Selçuk'tan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi açıklaması

Bakan Selçuk'tan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi açıklaması

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Diğer Haberler
Rusya ile ABD arasında 'tutuklu pazarlığı başladı' iddiası

Flaş iddia: Tutuklu pazarlığı başladı

Uzmanlar, Pekin'deki salgında farklı Kovid-19 semptomları görüyor

Pekin'deki salgında farklı Kovid-19 semptomları görüyor

Ukrayna’da vaka sayısı arttı: Karantina uzatıldı

Ülke şokta! Salgının başlamasından bu yana en yüksek vaka sayısı

İngiltere'de koronavirüs aşısı için tarih verildi! 'En az 1 yıl koruyacak'

Koronavirüs aşısı için tarih verildi! 'En az 1 yıl koruyacak'

Sifon çekmek koronavirüsün havada yayılmasına neden oluyor

Sifon çekmek koronavirüsün havada yayılmasına neden oluyor

ABD'de 92 yaşındaki kadına yumruklu saldırı anı kamerada

Akılalmaz olay! Yaşlı kadına saldırı anı kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.