İtalya'da Palermo kenti ve üniversitesinden Özpetek'e onur

MADRİD (AA) - İtalya'nın güneyindeki Sicilya bölgesindeki Palermo Belediyesi, yönetmen Ferzan Özpetek'e fahri vatandaşlık, Palermo Üniversitesi de fahri doktora unvanı verdi.

Palermo Üniversitesinde düzenlenen törende, "Gösteri sanatı bilimlerine katkılarından" dolayı Ferzan Özpetek'e fahri doktora takdim edildi.

Palermo Üniversitesi Rektörü Fabrizio Micari, burada yaptığı konuşmada, "İnsanı ve insanın sonsuz zayıflıklarını gerek komik ve trajik tonlarla gerekse tarihten günümüze anekdotlarla, pek çok sonsuz nüansla anlatma kapasitesinden" dolayı yönetmen, yazar ve senarist Özpetek'in bu unvana layık görüldüğünü söyledi.

Diğer yandan Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando, Özpetek'e fahri vatandaşlık beratı verilmesi kararı aldıklarını duyurdu.

Özpetek'in bu ay içinde çekimlerine başlayacağı yeni filmi Şans Tanrıçası'nın bazı sahnelerinin Palermo'da geçeceğini belirten Orlando, "Ünlü yönetmenin filmleri ve yazılarıyla insanın renkli, tuhaf ve özel içselliğini derinlemesine inceleyerek, aşkı, tutkuları, duyguları, arkadaşlık bağlarını, aile duygularını ve insan ruhunu anlatmasından, çağdaş insanın sembollerinden biri olmasından, farklılığın güzelliğini ve zenginliğini göstermesinden" dolayı fahri vatandaşlık beratına layık görüldüğünü belirtti.

Puglia bölgesindeki Salento Üniversitesi de Ferzan Özpetek'in "Kültür Büyükelçisi" olarak atanması kararı alındığını açıkladı.

İtalya'da sanat dünyasının önemli isimlerinden olan Özpetek, Lecce ve Napoli kentlerinden de fahri vatandaşlık unvanıyla onurlandırılmıştı.

