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İtalya'da Senegalli hastaya sözlü saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 22:47 | Son Güncelleme

Sardinya'da bir hastanede sırada bekleyenler, “Zenci yüzünden daha uzun süre sırada bekliyoruz” diyerek Senegalli hastaya sözlü saldırıda bulundu - Olayın duyulmasının ardından İtalyan doktorlar, sağlık sektöründen ırkçılık ve tahammülsüzlüğü silmek için kampanya başlattacaklarını duyurdu

İtalya’nın batısındaki Sardinya Adası'nda bir hastanede, sırada bekleyen kişiler “Zenci yüzünden daha uzun süre sırada bekliyoruz.” diyerek Senegalli hastaya yönelik sözlü saldırıda bulundu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin batısındaki Sardinya Adası'nda bulunan Cagliari şehrindeki bir hastanede, birkaç hasta yakını Senegalli bir hastaya yönelik sözlü saldırıda bulundu.

Olayı hastanede çalışan onkoloji uzmanı bir doktor sosyal medyadaki Facebook hesabından duyurdu.

Maria Cristina Deidda isimli doktor, Senegal asıllı bir hastayla ilgili başka bir doktora danışmak için kısa bir süre odasından ayrıldığını belirtti.

Paylaşımında, "Bazı hastalarıma refakat eden yaklaşık 4 kişi, 'zenci' yüzünden sırada daha uzun bekletildiklerini söyleyerek şikayet ettiler." ifadelerini kullanan Deidda, onların adına Senegalli hastadan özür dilediğini ve çok utandığını kaydetti.
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- Doktorlar ırkçılık karşıtı kampanya başlatacak

Olayın ulusal basında yer almasının ardından İtalyan doktorlar, sağlık sektöründen ırkçılık ve tahammülsüzlüğü tamamen silmek için kampanya başlatacaklarını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ulusal Cerrah ve Ortodonti Uzmanları Federasyonu Başkanı Filippo Anelli, diğer sağlık çalışanlarını ve sivil dernekleri de dahil ederek bir kampanya başlatacaklarını belirtti.

Anelli, insanları bilinçlendirmek adına sokaklara, işyerlerine ve hastanelere ırkçılık karşıtı afişler asacaklarını söyledi.

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