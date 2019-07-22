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İtalya'da trafo yangını demiryolu seferlerini aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 13:55 | Son Güncelleme

İtalya'da trafo yangını demiryolu seferlerini aksattı

ROMA (AA) – İtalya’da Roma ile Floransa kentleri arasındaki demir yolu hattındaki bir trafoda çıkan yangın, kuzey-güney yönlü tüm seferlerin aksamasına neden oldu.

Floransa yakınlarındaki Rovezzano istasyonuna bağlı yüksek hızlı tren hattına ait bir trafoda yerel saatle 05.00 civarında çıkan yangın, kuzey-güney aksında bütün seferlerde rötar ve iptallere yol açtı. Yangın nedeniyle seferler, 05.00 ile 08.00 arasında tamamen durdurulurken, 08.00’den bu yana kademeli olarak gerçekleştiriliyor.

Basına yansıyan haberlerde, rötarların 180 dakika ile 240 dakika arasında değiştiği ve tatil dönemi olması sebebiyle zaten yoğunluk olan garlarda bu sabahki hadise nedeniyle yoğunluğun arttığı kaydedildi.

İtalyan devlet demir yolları firması FSI da yaptığı açıklamayla yangının "art niyetli kasıtlı bir eylem" olduğunu belirterek, kundaklama şüphesine dikkati çekti.

FSI ayrıca, hem devlete ait Trenitalia hem de özel sektöre ait Italo Treno firmalarından toplam 25 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Italo Treno firması da yolcularına uyarı mesajı geçerek, Floransa yakınlarındaki yangın nedeniyle demir yolu trafiğinin ciddi oranda yavaşladığını, 180 dakikalık rötarların ve sefer iptallerinin olduğunu bildirdi.

FSI'nın açıklamasında, teknik ekiplerinin yanan trafodaki kabloları tamir işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Basındaki haberlerde, kundaklama şüphesi nedeniyle güvenlik ve istihbarat birimlerinin yanan trafodaki incelemelerinin sürdüğü vurgulandı.

Haberlerde, eylemin, anarşist bir grup tarafından yapılan, Floransa’da kamu düzenine karşı koymaktan yargılanan 28 kişiye yönelik "bir gösteri eylemi" olabileceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Demiryolu İtalya yangın

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