İtalya'dan STK gemisindeki kadın ve çocuk göçmenlere tahliye izni

Mediterranea Saving Humans ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Lampedusa Adası'nın 13 mil güneyinde bekleyişlerinin sürdüğünü ve denizde dalga boyunun iki metreye kadar çıkması sebebiyle bazı göçmenlerin kendilerini iyi hissetmediğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan bilgilendirmede, kadın, çocuk ve sağlık problemleri bulunan göçmenlerin gemiden tahliye edilerek İtalya'ya getirilmesine izin verildiği bildirildi.

İtalya'nın göçmen karşıtı aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin öncülüğünde Savunma Bakanı Elisabetta Trenta ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Danilo Toninelli'nin imzaladığı üçlü kararnameyle, dün İtalyan kara sularına girmesi yasaklanan Mare Jonio gemisindeki bazı göçmenlere bugün tahliye izni çıktı.

Akdeniz'de dün 100 kadar düzensiz göçmeni kurtaran İtalyan sivil toplum kuruluşu (STK) Mediterranea Saving Humans'a ait "Mare Jonio" gemisindeki kadın, çocuk ve hasta göçmenlerin tahliye edilerek İtalya'ya giriş yapmasına izin verildi.

Mare Jonio gemisi, dün sabah saatlerinde Libya açıklarında aralarında 8'i hamile 26 kadın ve 22 çocuğun da bulunduğu 100 kadar düzensiz göçmeni, batmak üzere olan bottan kurtarmış ve göçmenleri güvenli bir limana taşımak için yönünü kuzeydeki İtalya'ya çevirmişti.

İtalya da söz konusu geminin kara sularına girişini gece yasaklamıştı.

- Akdeniz'deki düzensiz göçmen ve STK sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada, kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor.

Düzensiz göçmenleri coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer olan İtalya ve Malta'ya taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.

İtalya ve Malta, "son yıllarda çok fazla düzensiz göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik AB üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri" gerekçesiyle kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.