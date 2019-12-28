HABER
  4. İtalyan basınından "AB heyeti Libya'ya gidecek" iddiası

İtalyan basınından "AB heyeti Libya'ya gidecek" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 16:25 | Son Güncelleme

İtalyan basınından "AB heyeti Libya'ya gidecek" iddiası

İtalyan basını, Libya'da devam eden çatışmaları sonlandırmak maksadıyla Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlığında bir heyetin bu ülkeye gideceğini yazdı.

Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun önerisi ve girişimiyle İngiliz, Fransız ve Alman bakanların da yer alacağı Borrell başkanlığındaki AB heyeti, 7 Ocak'ta Libya'ya gidecek.

Haberde, Borell'in Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala'yı arayarak, bu ziyareti teyit ettiği kaydedildi.

Raines24'ün haberinde de Di Maio'nun 7 Ocak'taki bu ziyareti düzenleyebilmek için Avrupalı mevkidaşlarından ilk "olur"u aldığı bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, 17 Aralık'ta Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Libya'ya Borrell ile gidebileceğini belirtmişti.

- Başbakan Conte'nin açıklamaları

Öte yandan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, bugün düzenlediği yıl sonu değerlendirme toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Libya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu konuda hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sık sık görüştüğünü ifade eden Conte, askeri gerilimin düşürülmesinden yana olduklarını liderlere aktardığını söyledi.

Conte, "Askeri yollarla, biz çözümden biraz daha uzaklaşıyoruz. Askeri bir tırmanışı kabul edemeyiz. İtalya, Berlin girişimini sıkı şekilde desteklemektedir. Askeri yollarla bir sonucun elde edilebileceğini düşünenleri caydırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Libya'da uçuşa yasak bölge ilan etmek de ateşkese ulaşmak için bir araç olabilir." diyen Conte, siyasi çözüm için diplomatik temaslarını arttırdıklarını, bunun için Dışişleri Bakanı Di Maio'nun Avrupa'daki mevkidaşlarıyla bir AB girişimini değerlendirdiğini belirtti.

Yerli otomobilin adı ve fiyatı ne olacak? Flaş açıklamaYerli otomobilin adı ve fiyatı ne olacak? Flaş açıklama
Somali'deki patlamada Denizlili kepçe operatörü yaşamını yitirdi (2) - YenidenSomali'deki patlamada Denizlili kepçe operatörü yaşamını yitirdi (2) - Yeniden
Doçentlik unvanı geri verildiDoçentlik unvanı geri verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İtalya Libya

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cem Yılmaz'ı geride bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cem Yılmaz'ı geride bıraktı

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih'te dehşet! Önce arkadaşını vurdu sonra intihar etti

Fatih'te dehşet! Önce arkadaşını vurdu sonra intihar etti

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'nin skandal kararına Dışişleri'nden sert tepki

ABD'nin skandal kararına Türkiye'den sert tepki

Kanal İstanbul için referandum yapılacak mı? AK Parti'den net mesaj

Kanal İstanbul için referandum yapılacak mı?

Hastanede ikizleri ile birlikte ölen Leyla Ercan toprağa verildi!

İkizleri ile birlikte hayatını kaybetmişti! Toprağa verildi

Metrobüs yolcuya çarptı! Avcılar yönünde seferler durdu

Metrobüs yolcuya çarptı! Seferler durdu

Kan donduran olay! Cin zannettiği kızını öldürdü

Cin zannettiği kızını öldürdü

Türkiye sınırına son 3 günde 47 bin sivil daha göç etti!

Sınırda hareketlilik! 47 bin kişi daha geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.