HABER

"İtalyan çizgi romanları yerini Amerikan çizgi romanlarına bıraktı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 18:38 | Son Güncelleme

"Ankara Comics and Art Festivali"nde her yaştan çizgi roman tutkunu, kendi çizgi karakterini yaratma, çizerlerin söyleşilerine katılma ve sevdikleri çizgi romanları alabilme imkanı buldu - Festivale katılan yayınevi sahipleri, gençlerin günümüzde eskiden talep gören İtalyan çizgi romanlarından ziyade Amerikan ve Japon çizgi romanlarına yöneldiklerini belirtti

"Ankara Comics and Art Festivali"nde her yaştan çizgi roman tutkunu, kendi çizgi karakterini yaratma, çizerlerin söyleşilerine katılma ve sevdikleri çizgi romanları alabilme imkanı elde etti.

Bilkent Center'de düzenlenen festivalin son günüde çizgi severler, birbirinden farklı atölyelerin etkinliklerinde çizim ve resim yaparak keyifli anlar yaşadı.

Hikaye görselleştirme, çizgi romanda hikaye anlatımı gibi teorik bilgilerin de paylaşıldığı festival, her yaştan insanı bir araya getirdi.

Çizgi roman yayınevlerinin de katıldığı festivalde, ilgililere siyah beyaz ve renkli çizgi romanları alabilme imkanı sunuldu.

Festivale katılan JBC çizgi roman yayınevi sorumlusu Ertan Ergil, festivalin ramazan ayına denk gelmesine rağmen iyi geçtiğini belirterek, Ankara'da ilk kez açılan festivalin gelecek senelerde daha iyi olacağını umduklarını söyledi.

"Ankara'da çizgi roman okuru oldukça iyi. Tanıtım yapıyoruz ve okuyucuların daha farklı kitaplarla buluşmalarını sağlıyoruz." diyen Ergil, gençlerin Amerikan popüler çizgi romanlarına meraklı olduklarını, özellikle de renkli çizgi romanları tercih ettiklerini belirtti.

- Gençler Amerikan ve Japon çizgi romanı okuyor

Devr-i Alem Sahaf sorumlusu Evrim Ataman ise festivale ilginin beklediğinden bir hayli fazla olduğunu söyledi.

Her geçen gün çizgi romana ilginin arttığını belirten Ataman, gençlerin Amerikan çizgi romanlarını tercih ettiğini kaydetti.

Ataman, "Babalarımız ve bizler daha çok İtalyan çizgi romanı okurduk. Bugün gençler Amerikan ve Japon çizgi romanına yöneldiler. Bir dönem kapanıyor aslında. İtalyan çizgi romanları eskiye göre daha az satılıyor, siyah beyaz olması ve hikayelerinin naif olması da bunda etkili. Nesil değişince beklentilerde değişiyor doğal olarak." şeklinde konuştu.

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü! Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada'daCumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada'da
Usta oyuncu Eşref Kolçak, hayatını kaybettiUsta oyuncu Eşref Kolçak, hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Comics and Art Festivali' Çizgi Roman

En Çok Okunan Haberler

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Yenikapı'da EYT mitingi! Akın ettiler

EYT'liler Yenikapı'ya akın etti

Son dakika! Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Son dakika! Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.