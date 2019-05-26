"İtalyan çizgi romanları yerini Amerikan çizgi romanlarına bıraktı"

"Ankara'da çizgi roman okuru oldukça iyi. Tanıtım yapıyoruz ve okuyucuların daha farklı kitaplarla buluşmalarını sağlıyoruz." diyen Ergil, gençlerin Amerikan popüler çizgi romanlarına meraklı olduklarını, özellikle de renkli çizgi romanları tercih ettiklerini belirtti.

Festivale katılan JBC çizgi roman yayınevi sorumlusu Ertan Ergil, festivalin ramazan ayına denk gelmesine rağmen iyi geçtiğini belirterek, Ankara'da ilk kez açılan festivalin gelecek senelerde daha iyi olacağını umduklarını söyledi.

Çizgi roman yayınevlerinin de katıldığı festivalde, ilgililere siyah beyaz ve renkli çizgi romanları alabilme imkanı sunuldu.

Hikaye görselleştirme, çizgi romanda hikaye anlatımı gibi teorik bilgilerin de paylaşıldığı festival, her yaştan insanı bir araya getirdi.

"Ankara Comics and Art Festivali"nde her yaştan çizgi roman tutkunu, kendi çizgi karakterini yaratma, çizerlerin söyleşilerine katılma ve sevdikleri çizgi romanları alabilme imkanı elde etti.

- Gençler Amerikan ve Japon çizgi romanı okuyor

Devr-i Alem Sahaf sorumlusu Evrim Ataman ise festivale ilginin beklediğinden bir hayli fazla olduğunu söyledi.

Her geçen gün çizgi romana ilginin arttığını belirten Ataman, gençlerin Amerikan çizgi romanlarını tercih ettiğini kaydetti.

Ataman, "Babalarımız ve bizler daha çok İtalyan çizgi romanı okurduk. Bugün gençler Amerikan ve Japon çizgi romanına yöneldiler. Bir dönem kapanıyor aslında. İtalyan çizgi romanları eskiye göre daha az satılıyor, siyah beyaz olması ve hikayelerinin naif olması da bunda etkili. Nesil değişince beklentilerde değişiyor doğal olarak." şeklinde konuştu.

