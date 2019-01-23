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İtalyan genç İslam dinini benimsedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 18:23 | Son Güncelleme

Sakarya'da, motosiklet kazasında kaybettiği arkadaşının ailesinin hayatı ve ziyaret ettiği camilerden etkilenerek Müslümanlığı tercih eden İtalyan Daniele Silvestri, Burak ismini aldı

Motosiklet kazasında kaybettiği arkadaşı Egemen Edineli'nin Sakarya'daki ailesini ziyaret etmek için sık sık şehre gelen İtalyan genç Daniele Silvestri (25), İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Daniele, yurt dışında birlikte okuduğu arkadaşı Egemen Edineli'yi 24 Eylül 2015 tarihinde motosiklet kazasında kaybetti. Olayın ardından büyük üzüntü yaşayan Silvestri, aileyi ziyaret etmek için sık sık şehre geldi.

Burada ailenin hayat tarzından ve ziyaret ettiği camilerden etkilenen Silvestri, Edineli ailesine Müslüman olmak istediğini söyledi. İslamiyeti benimseyen Silvestri, İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Müftü İhsan Açık, daha sonra İslam dininin temel esaslarıyla ilgili Silvestri'ye bilgi verdi.

Okunan duaların ardından Açık, "Burak" ismini alan gence ihtida belgesini vererek, Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Müftü Açık, tören sonrası yaptığı konuşmada, İtalyan gencin Müslüman olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu dakikadan itibaren elhamdülillah Müslümansınız. Şu an itibariyle 1,5 milyar kardeşiniz var. İmanınız, İslamınız inşallah size ve sevdiklerinize güzellikler getirsin. Şu an itibariyle annenizden doğdunuz gibi tertemizsiniz." diye konuştu.

İtalyan gencin arkadaşı Egemen Edineli'yi kaybettiği için büyük üzüntü yaşadığını öğrendiklerini anlatan Açık, "Şu an Egemen için dünyadaki en büyük hediyeyi vermiş oldunuz. Egemen, şu anda bir dünya kadar nimeti almış oldu. Artık Egemen için siz de fatiha okuyabileceksiniz. Egemen'i her zaman anmanızı ve unutmamanızı istiyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ihtida töreni Müslüman

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