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  4. İtalyan hemşireden olay koronavirüs paylaşımı: Artık korkuyorum

İtalyan hemşireden olay koronavirüs paylaşımı: Artık korkuyorum

İLGİNÇ HABERLER  | 12.03.2020 11:07 | Son Güncelleme

Alessia Bonari, koronavirüs tedavisiyle savaşan hemşirelerden yalnızca bir tanesi. Koronavirüs teşhisi konulan hastaların tedavileri gerçekleştirilirken korunmak için taktığı maske nedeniyle yüzünde koyu morluklar oluşan Alessia, ülkede pozitif test edilen 10.000'den fazla kişiyi tedavi etmeye çalıştıktan sonra artık hastalıktan korkmaya başladığını söyledi.

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 3 haftadır zor günler geçiren ve vaka sayısındaki artışın önüne geçemeyen İtalya’da, bir hemşirenin koronavirüs ile savaşmaktan 'fiziksel olarak yorgun' olduğu ve koruyucu maskenin yüzünde bıraktığı derin izleri paylaşması gündem oldu.

New York Post'ta yer alan habere göre; Milano'da hemşire olan Alessia Bonari, “Fiziksel olarak yoruldum çünkü koruyucu cihazlar kötü” dedi.
Bonari, gözlerinin etrafında ve alnında taktığı maske nedeniyle koyu morlukların olduğu bir fotoğrafını paylaştı. Koruyucu kıyafetin terlettiğini ve onu bir kez giyindikten tuvalete gidemediğini, 6 saat boyunca su içemediğini söyledi.
Hemşire Bonari, ülkede pozitif test edilen 10.000'den fazla kişiyi tedavi etmeye çalıştıktan sonra artık korktuğunu dile getirdi.
Bonari, "Ben bir hemşireyim ve şu anda bu acil durumla karşı karşıyayım. Ben de korkuyorum ama alışverişe gitmeyeceğim için değil; işe gitmekten korkuyorum. Korkuyorum çünkü maske yüze iyi yapışmayabilir veya yanlışlıkla kirli eldivenlerle kendime dokunmuş olabilirim.
Fiziksel olarak yoruldum çünkü koruyucu cihazlar kötü, önlük beni terletiyor ve giyindikten sonra artık tuvalete gidemiyorum. Psikolojik olarak yoruldum, haftalardır aynı durumda olan tüm meslektaşlarım gibi... Ama bu her zaman yaptığımız gibi işimizi yapmamızı engellemeyecek.
Hastalarımla ilgilenmeye devam edeceğim, çünkü gurur duyuyorum ve işime aşığım.
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Alessia Bonari, “Bu yazıyı okuyan kişilere söylemek istediğim şey; gösterdiğimiz çabaya karşı hayal kırıklığına uğramayın, özverili olun, evde kalın ve böylece en hassas olanları koruyun" dedi.
Anahtar Kelimeler:
Milano hemşire koronavirüs

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