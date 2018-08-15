İtalyan iş adamından Türk lirasına destek

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de şirketi bulunan İtalyan iş adamı Amer Abd Alla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz çağrısına destek amacıyla bankada şahsi hesabında bulunan 228 bin doları Türk lirasına çevirdi.

İtalya'da Mısır asıllı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 53 yaşındaki makina mühendisi Alla, ticaret hayatına 20 yıl önce ülkesinde başladı. Afrika ülkelerinde bulunan madenlere ekipman ihracatı yapan İtalyan iş adamı, bazı Türk firmalarıyla da çalışmaya başladı. Bu süreçte Türkiye ile arasında bir gönül bağı oluşan Alla, 3 yıl önce İzmir'de bir şirket kurdu.

Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine Türkiye'de yaptırdığı maden ekipmanlarını ihraç eden Alla, Türkiye'de döviz fiyatlarındaki hareketlenme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek oldu.

İtalyan iş adamı Alla, Türkiye'deki hesabında bulunan 228 bin doların Türk lirasına çevrilmesi için hem banka yetkililerine hem de şirketinin yöneticilerine mektup yazıp talimat verdi.

Mektubunda Türkiye'nin ekonomisinin çok güçlü bir ülke olduğunu anlatan Alla, Türk dostlarına destek olmak için böyle bir karar aldığını ve Türkiye'yi çok sevdiğini vurguladı.