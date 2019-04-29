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İtalyan meclis üyesine "gözlük hırsızlığı" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 11:37 | Son Güncelleme

Dubai'den İtalya'ya gidişinde Atatürk Havalimanı'nda bir mağazadan güneş gözlüğü çaldığı iddia edilen İtalyan Bari Belediye Meclis Üyesi Francesco Giannuzi hakkında "hırsızlık" suçundan, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

İSTANBUL (AA) - Dubai'den İtalya'ya gidişinde, Atatürk Havalimanı'nda aktarma yapmak için beklerken bir mağazadan güneş gözlüğü çaldığı öne sürülen İtalyan Bari Belediye Meclis Üyesi Francesco Giannuzi hakkında "hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Francesco Giannuzi'nin 7 Ocak 2019'da Atatürk Havalimanı'nda bir mağazaya girdiği, bu mağazadan 1 gözlük aldığı ancak ödemesini yapmadan mağazadan çıktığını oradaki görevli personelin anladığı belirtildi.

Sanık Giannuzzi'nin yapılan tahkikat kapsamında hırsızlığı gerçekleştirdiğinin tespit edildiği ifade edilen iddianamede, sanığın suçlamayı kabul etmediği, gözlüğü denemek için mağazadan aldıktan sonra eşine göstermek için dışarıya çıktığını ancak eşinin gözlüğü beğenmemesi üzerine dükkana geri dönerken sıkıştığını ve lavaboya girdiğini, lavabonun pis olması sebebiyle buradan çıktığını, gözlüğü orada unutmuş olabileceğini belirttiği kaydedildi.

İddianamede, sanık Francesco Giannuzi'nin "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

İtalyan siyasetçi Francesco Giannuzi, 7 Ocak 2019'da Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına gönderilen Giannuzzi, savcılık ifadesi sonrasında tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, Giannuzzi'nin 50 bin lira nakdi kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame İtalyan Bari Belediye Meclis Üyesi Francesco Giannuzi

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