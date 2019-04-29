İSTANBUL (AA) - Dubai'den İtalya'ya gidişinde, Atatürk Havalimanı'nda aktarma yapmak için beklerken bir mağazadan güneş gözlüğü çaldığı öne sürülen İtalyan Bari Belediye Meclis Üyesi Francesco Giannuzi hakkında "hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Francesco Giannuzi'nin 7 Ocak 2019'da Atatürk Havalimanı'nda bir mağazaya girdiği, bu mağazadan 1 gözlük aldığı ancak ödemesini yapmadan mağazadan çıktığını oradaki görevli personelin anladığı belirtildi.

Sanık Giannuzzi'nin yapılan tahkikat kapsamında hırsızlığı gerçekleştirdiğinin tespit edildiği ifade edilen iddianamede, sanığın suçlamayı kabul etmediği, gözlüğü denemek için mağazadan aldıktan sonra eşine göstermek için dışarıya çıktığını ancak eşinin gözlüğü beğenmemesi üzerine dükkana geri dönerken sıkıştığını ve lavaboya girdiğini, lavabonun pis olması sebebiyle buradan çıktığını, gözlüğü orada unutmuş olabileceğini belirttiği kaydedildi.