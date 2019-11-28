İtalyan milletvekilinden mecliste evlilik teklifi

İtalya'da Lig Partisi Milletvekili Flavio Di Muro, canlı yayınlanan Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda söz alarak, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi ilginç bir olaya sahne oldu.

Aşırı sağcı Lig Partisi Milletvekili Di Muro, deprem tasarısının görüşüldüğü Meclis Genel Kurulunda gündem dışı söz aldı. Yaptıkları iş dolayısıyla yer yer hayatın değerlerinden ve sevdikleri insanlara ayırdıkları zamandan feragat ettiklerini belirten Di Muro, bugünün kendisi için diğer günlerden farklı olduğunu söyledi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico'dan ve Genel Kuruldan izin isteyen Di Muro, izleyici bölümündeki kız arkadaşı Elisa De Leo'ya dönerek, "Elisa benimle evlenir misin?" diye sordu.

Di Muro'nun evlilik teklifi, Genel Kurula katılan hemen hemen bütün milletvekillerince alkışlarla ve tezahüratlarla karşılanırken, kendi partisindeki arkadaşları da sarılarak milletvekilini tebrik etti.

Alkışların uzaması üzerine Meclis Başkanı Fico, müdahale etti ve Di Muro'yu anladığını ancak meclis oturumunun bunun için uygun yer olmadığını söyledi.