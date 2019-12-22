İtalyan Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmasına tepki: Sporla aklama girişimi

İtalyan futbol takımları Juventus ile Lazio'nun bugün karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da yapılması insan hakları savunucularından tepki çekti.

Uluslararası Af Örgütü ve İtalyan Gazeteciler Sendikası'nın da aralarında yer aldığı kuruluşlar, Suudi Arabistan'ın yüksek meblağlar karşılığında bu gibi etkinliklere ev sahipliği yapmasını, insan hakları sicilini "sporla aklama" çabası olarak değerlendiriyor. Suudi Arabistan'la anlaşma imzalayan İtalya birinci ligi Serie A yönetimi ve futbol kulüpleri de eleştiriliyor.

Eleştirilerin temelinde, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi, Riyad yönetiminin Yemen'de düzenlediği saldırılar, kadın hakları savunucularına ve muhaliflere yönelik baskılar da yer alıyor.

Uluslararası Af Örgütü, bu hafta içinde yaptığı açıklamada İtalyan Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmasının "sporla aklama stratejisinin zaferi olduğunu" belirtti. Örgüt "sporla aklama" terimini, "imajını modernleştirmek ve dikkatleri çok kötü durumdaki insan hakları karnesinden uzaklaştırmak için spordan faydalanma" şeklinde tanımlıyor.