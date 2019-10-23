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İtalyan vekil Türkiye'den gelen çikolata kutusunu yere fırlattı!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2019 17:19 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu'nun aşırı sağcı İtalyan üyesi Angelo Ciocca, Ankara'dan gelen Türk vekillerin getirdiği çikolata kutusunu yere fırlatarak Türkiye'nin Suriye operasyonuna tepki gösterdi.

İtalyan vekil Türkiye'den gelen çikolata kutusunu yere fırlattı!

İtalya'da aşırı sağcı politikacı Matteo Salvini'nin partisinden olan Angelo Ciocca AB ve göçmen karşıtı eylemleriyle biliniyor.

Oturumda Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonunu eleştiren Ciocca, Türk parlamenterlerin daha önceki ziyaretinde getirdikleri çikolata kutusunu alarak genel kurul salonunda yere fırlattı.

Euronews Türkçe'nin aktardığına göre; Ciocca, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yaşayan sivillerin üzerine bomba yağdırdığını iddia etti. Ciocca ayrıca, "Eli kanlı olanlardan ve terörü destekleyenlerden hediye kabul etmiyoruz" dedi.

İtalyan vekilin çikolata kutusunu yere fırlattığı anları kendi Twitter hesabından da paylaştı. Ciocca'nın paylaştığı videoda 'Avrupa'da Türklere hayır' yazdığı görülüyor.


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İtalya çikolata kutusu yere fırlattı Avrupa Parlamentosu

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hoşt hoşt zıkkım ye getirende kabahat
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