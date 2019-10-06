HABER

İtfaiye aracı "gelin arabası" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 17:57 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesinde görevli itfaiye eri Adem Kılavuz düğününde itfaiye aracını gelin arabası yaptı - Damat Kılavuz: "İtfaiye aracını gelin arabası yapmak hayalimdi"

Malatya Büyükşehir Belediyesinde görevli itfaiye eri düğününde "gelin arabası" olarak itfaiye aracını tercih etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli itfaiye eri Adem Kılavuz hayatını birleştirdiği Beyzanur Küçükkaplan'dan onay almasının ardından biriminden izin alarak, itfaiye aracını gelin arabası gibi süsletti.

Kılavuz, mesleğini çok sevdiğini belirterek, "İtfaiye aracını gelin arabası yapmak hayalimdi. Hayalimin gerçekleştirerek, itfaiye aracını gelin arabasına dönüştürmeme izin veren İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar ile şube müdürümüz Ahmet Kılıç'a teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Düğün öncesi gelin Beyzanur Küçükkaplan'ın da onayını aldığını aktaran Kılavuz, "İlk duyduğunda çok şaşırdı, sonra sevindi. Mutluyuz, huzurluyuz, keyfimiz yerinde." ifadelerini kullandı.

Küçükkaplan ise çok mutlu olduğunu işaret ederek, "İtfaiye aracının gelin arabası olmasına karşı çıkmadım. Eşimin mesleği bu saygı duydum, benim içinde bir değişiklik oldu." dedi.

Konuşmaların ardından damat ile gelin süslenen itfaiye aracına binerek, düğünün yapılacağı salona gitti.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
'Karamel', sahibinin yükünü hafiflettti'Karamel', sahibinin yükünü hafiflettti
Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildiTunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adem Kılavuz gelin arabası itfaiye itfaiye aracı Malatya

En Çok Okunan Haberler

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

ABD'nin konuştuğu davada şoke eden gelişme!

ABD'nin konuştuğu davada şoke eden gelişme!

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Avcılar'daki o öğrencilerin yeni okulları cep telefonları ile bildirildi

Yeni okulları cep telefonları ile bildirildi

Selçuk Bayraktar, Akıncı’nın yeni test görüntülerini yayınladı

Akıncı’nın yeni test görüntüleri yayınlandı

ABD Büyükelçiliği'nden Bahçeli tweet'i ile ilgili yeni açıklama

ABD Büyükelçiliği'nden yeni açıklama: Özür diliyoruz

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın oğulları okçuluk mücadelesinde

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın oğulları 'Ok Savaşları'nda

Diyarbakır’daki eylemde hareketli anlar! İki anne HDP binasına girmek istedi

Diyarbakır’daki eylemde hareketli anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.