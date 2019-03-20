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İtfaiye, yanan deponun demir kapısını keserek müdahale etti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 22:32 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de, bir marketin deposunda yangın çıktı.

İtfaiye, yanan deponun demir kapısını keserek müdahale etti

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de, bir marketin deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, kilitli olan depo kapısını keserek yangına müdahale etti.

Olay, Çeliktepe Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Karahisar Sokak'ta 21.45 sıralarında meydana geldi. Bir marketin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri, deponun demir kapısının kilitli olması nedeniyle yangına müdahale etmekte zorluk çekince, kapı kesilerek açıldı. Yangın yarım saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.

(FOTOĞRAF)

İtfaiye, yanan deponun demir kapısını keserek müdahale ettiİtfaiye, yanan deponun demir kapısını keserek müdahale etti

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