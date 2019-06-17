İtfaiye yavru kediyi kurtarmaya çalıştı, anne kedi izledi

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir iş yerinin havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler çalışırken, anne kedi de bölgeden ayrılmadı. Ancak tüm çabalara rağmen yavru kedi bulunduğu yerden çıkarılamadı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerinin havalandırma boşluğuna düşen kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildidi. Bölgeye gelen ekipler, 3 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna güçlükle indi. Yavru kedi, itfaiyecileri görünce kabloların bulunduğu bölüme saklandı. Kurtarma çalışması sonuç vermeyince itfaiye ekibi havalandırma boşluğundan çıktı. Bu sırada anne kedini de itfaiye ekibinin çalışmasını izlediği görüldü. Yavru kedinin havalandırma boşluğundan çıkması için merdiven bırakıldı. Anne kedi ise, beklemeye devam etti.

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