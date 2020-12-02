İtfaiyeci, eşinin gözü önünde 7 yaşındaki çocuğa tecavüz etti!

Haberlere göre bir itfaiyeci ve eşi, küçük bir çocuğa tecavüz ettikten sonra bir dikiş seti ile yaralarını dikti.

32 yaşındaki Argelio Pupo.

Raporlara göre korkunç olay Mayıs ayında gerçekleşti. Pupo, eşi Keene de oradayken bir çocuğa tecavüz etti.

Raporda “Kurban bu olay meydana geldiğinde Keene’in de orada olduğu ve kanın temizlenmesine yardımcı olduğu” bilgisi yer aldı. Kurban ayrıca Keene’nin dikiş seti aldığını da iddia etti.

27 yaşındaki Morgan Keene.

Keene, yaraların Pupo tarafından dikildiğini öne sürdü. Polis gelen bir ihbar üzerine 11 Kasım’da çiftin evine gitti ve olay yerinde kurbanın iddialarının ayrıntılarını anlatan iki tanıkla görüştü.

Bir tanık küçük çocuğun gerçekleştirmek istemediği cinsel eylemler yapmaya zorlandığını iddia etti. Polis raporlarına göre kurban, ikilinin kendisine nasıl bebek yapıldığını öğrettiğinden söz etti.

Hamile olduğunu söyleyen Keene polisin yönelttiği suçlamaları reddetti ve çocuğun istismara uğradığına şahit olmadığını ayrıca Pupo’nun kendisini taciz ettiğini iddia etti.

Keene, 12 yaşından küçük bir çocuğa ölümcül cinsel saldırıda bulunan ve bedeni zarar gören bir çocuğu ihmal etmekle suçlanırken, Pupo da çocuğun üzerinde aşırı cinsel güç ve ağır çocuk tacizi suçlamalarıyla karşı karşıya.



