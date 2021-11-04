İtilerek götürüldüğünü görünce durdurdular! Suç üstüne suç

Edinilen bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri, sabah saatlerinde Hıdırağa mahallesi Çerkezköy karayolu üzerinde 3 kişi tarafından otomobilin itilerek götürüldüğünü görünce durdu.

YAKIT BİTTİĞİ İÇİN İTTİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Şüpheliler, yakıtları bitiği için ittiklerini söylediler. Polis ekipleri, arka koltuktan bir demir kesme makinesi görünce, otomobilde yaptığı aramada 100 kilogram bakır tel buldu. Teli nereden aldıkları konusunda şüpheli cevaplar veren S.A., A.V. ve A.K. adlı şahıslar gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN KARANTİNADA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Emniyete götürülen 3 kişiden S.A.’nın koronavirüs karantinasını ihlal ettiği tespit edildi.

BAKIR TELLER, HIRSIZLIK MALIYMIŞ

Araçta bulunan bakır tellerin de hırsızlık malı olduğunu belirleyen polis, gözaltındaki 3 kişiyle ilgili soruşturma ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)





