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'İtiraf edeyim' dedi ve ekledi... Davutoğlu'ndan çok konuşulacak sözler 'Çağrıda bulunuyorum! Meclis'te...'

26.05.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'taki seçimlerin ardından Millet İttifakı'nda yer alan Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den gelen açıklamalar da dikkat çekiyor. Seçime CHP listelerinden giren partiler, belirli sayıda milletvekilini Meclis'e gönderdi. Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turuna kısa bir süre kala liderlerden çarpıcı açıklamalar da geliyor. Son olarak Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu; DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’ye çok konuşulacak bir 'Meclis' çağrısı yaptı.

'İtiraf edeyim' dedi ve ekledi... Davutoğlu'ndan çok konuşulacak sözler 'Çağrıda bulunuyorum! Meclis'te...'

Türkiye, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuna kilitlendi. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde, Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tura kalırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yeni dönemde TBMM'ye görev alacak milletvekilleri ise belli olmuştu. Millet İttifakı ortaklarından Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, seçime CHP listelerinden girerek Meclis'e belirli sayıda vekil göndermişti. Son olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yine siyaset gündeminde çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

"'BİR ANDA CHP'YE OY VERMESİ MÜMKÜN DEĞİL' DEDİM AMA ANLATAMADIM"

Katıldığı bir programda konuşan Ahmet Davutoğlu, "AK Parti’den rahatsız olanların MHP’ye ve Yeniden Refah’a kayması ve toplamda bir dengeye bulmaya çalışması tabi bunda ‘Millet İttifakı niye bunları çekemedi?’ sorusu doğru bir sorudur. 3’lü ittifak olsaydı çekerdik. Ben bu sorunu 2 sene önce gördüm ve 2 sene önce 6’lı masayı kurmadan önce ‘gelin şurada ortak bir zemin kuralım. AK Parti’ye oy vermeye alışmış insanların bir anda CHP’ye oy vermesi mümkün değil’ dedim ama anlatamadım." ifadelerini kullandı.

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"İTİRAF EDEYİM"

Devamında Davutoğlu "Sonradan da anlatamadım yani itiraf edeyim çok ısrar ettim herkes biliyor kamuoyunda bunu. Bazı şeyleri, fırtınanın geldiğini görürsünüz ama gücünüz fırtınayı engellemeye yetmez." şeklinde konuştu.

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"BURADAN BİR ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

Öte yandan Davutoğlu'ndan dikkat çeken bir çağrı da geldi. Davutoğlu, "Şimdi de buradan bir çağrıda bulunuyorum. Özellikle bu 3 partinin yetkililerine Meclis’te yeni bir tablo oluştu birlikte bir grup kurmak zarurettir 3 parti hatta Demokrat Parti de birlikte bir grup kurmak zarurettir." dedi.

Ayrıca, ‘Birlikte grup kurmak nasıl olur?’ sorusuna ise Davutoğlu şu şekilde yanıt verdi:

"Onun formülleri bulunur biz çalıştık. Çalışmadığım hiçbir şeyi beni ben gündeme getirmem çok rahat formülleri bulunur. Yeter ki insanlar yaşadıklarından biraz ders alsınlar. Ben de suçlayamıyorum seçmeni alışmadığı bir yere vuramıyor işte ve bunu ben söyledim."

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