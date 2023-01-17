HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İttifak ortakları düşüş yaşarken onlar yükseldi! Sadece üç parti başardı: İYİ Parti'nin oy oranındaki değişim son ankete damgasını vurdu

İttifak ortakları düşüş yaşarken onlar yükseldi! Sadece üç parti başardı: İYİ Parti'nin oy oranındaki değişim son ankete damgasını vurdu

17.01.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılla birlikte seçimler Türkiye'nin gündemindeki yerini artırdı. Tüm Türkiye için kritik öneme sahip seçimlere 2023 seçimleriyle ilgili yeni bir anket sonucu paylaşıldı. Piar Araştırma'nın son anketi, geçen ayki anketle karşılaştırıldığında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Bu sonuçlara göre; sadece üç farklı ittifaktan üç siyasi partinin oyu yükseldi. Gelecek Partisi'nin oy oranı sabit kalırken 5 parti oy kaybı yaşadı.

İttifak ortakları düşüş yaşarken onlar yükseldi! Sadece üç parti başardı: İYİ Parti'nin oy oranındaki değişim son ankete damgasını vurdu

Yalnızca aylar sonra gerçekleştirilecek seçimler için siyasetin gündeminde hayli hareketli günler yaşanıyor. Siyasi liderlerin çıkışları ve partilerin hamlelerinin seçmen nezdindeki yansımasını ortaya koyan seçim anketlerinin sonuncusu Piar Araştırma'dan geldi. Firmanın aralık ve ocak ayı anketleri karşılaştırıldığında İYİ Parti'deki yükseliş ön plana çıktı. Oy oranı yükselen 3 partinin üç ayrı ittifaktan olması dikkat çeken detaylardan biri oldu.

İLK 3 DEĞİŞMEDİ

Piar Araştırma'nın son anketi 7-9 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 611 katılımcı ile gerçekleştirildi. Sonuçlar sosyal medyadan paylaşıldı.

AK Parti'nin yüzde 31,2 ile birinci sırada yer aldığı ankette iktidar partisini CHP yüzde 25,1; İYİ Parti ise yüzde 14,3 ile takip etti. Listede yer alan diğer partilerin oy oranları ve sıralaması ise şu şekilde oldu:

  • HDP: 11,2
  • MHP: 6,3
  • Gelecek Partisi: 3,8
  • BTP: 1,9
  • Zafer Partisi: 1,6
  • DEVA Partisi: 1,1
  • Diğer: 3,5

ocak2023

İYİ PARTİ'DEKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Firmanın geçen ayki anketiyle son anketi karşılaştırıldığında ise çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Karşılaştırmalı tabloya göre aralıktan ocak ayına yalnızca 3 parti oyunu yükseltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki, Cumhur İttifakı'ndan AK Parti yüzde 1,4 artış yaşadı.

AA-20221005-29073248-29073239-CUMHURBASKANI_VE_AK_PARTI_GENEL_BASKANI_RECEP_TAYYIP_ERDOGAN

Millet İttifakı'nın ve 'altılı masa'nın ortaklarından İYİ Parti ise oyunu en çok artıran parti oldu. Meral Akşener'in İYİ Parti'si yüzde 4 oranında oy artışıyla anket sonuçlarına damgasını vurdu.

thumbs_b_c_d66763964dfa45b6ca69b227fa7a2953

Oyunu artırmayı başaran üçüncü parti ise HDP oldu. Emek ve Özgürlük İttifakı ortaklarından olan HDP de oyunu yüzde 1,4 oranında arttırdı.

thumbs_b_c_bf4fae8bc8f63cd87624287566ceeb92

İlginizi Çekebilir

Afişlerdeki detay dikkat çekti, İmamoğlu'ndan 'Ben hazırım' açıklaması geldi

Afişlerdeki detay dikkat çekti, İmamoğlu'ndan 'Ben hazırım' açıklaması geldi

 Son seçim anketinde ittifaklar arasında 10 puanlık fark!

Son seçim anketinde ittifaklar arasında 10 puanlık fark!

 3 parti düşüşte, oy oranı artan iki parti var

3 parti düşüşte, oy oranı artan iki parti var

 Ne AK Parti ne CHP... Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar!

Ne AK Parti ne CHP... Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 ay sonra AK Parti'ye katıldı 6 ay sonra AK Parti'ye katıldı
İddialar sonrası Mehmet Şimşek'ten açıklama!İddialar sonrası Mehmet Şimşek'ten açıklama!
Türeci ve Şahin'den kanser aşısı müjdesiTüreci ve Şahin'den kanser aşısı müjdesi
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

Son dakika: Sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

Profesörün Türk öğrenciye mesajı çok konuşulmuştu! "Türkiye'nin gündemine oturdun"

Profesörün Türk öğrenciye mesajı çok konuşulmuştu! "Türkiye'nin gündemine oturdun"

Galatasaray ile anlaşması iptal olan yıldız oyuncunun son halini görenler şoke oldu

Galatasaray ile anlaşması iptal olan yıldız oyuncunun son halini görenler şoke oldu

Gece yarısı korkunç olay! 5 aylık hamile karısını öldürüp intihar etti

Gece yarısı korkunç olay! 5 aylık hamile karısını öldürüp intihar etti

Bayraktar "Yüzde 100" diyerek açıkladı! 'Devlet desteği' iddialarına yanıt verdi

Bayraktar "Yüzde 100" diyerek açıkladı! 'Devlet desteği' iddialarına yanıt verdi

Ankara'da kız çocuğuna feci dayak! Yaşıtlarının saldırısına uğradı

Ankara'da kız çocuğuna feci dayak! Yaşıtlarının saldırısına uğradı

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.