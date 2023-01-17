İttifak ortakları düşüş yaşarken onlar yükseldi! Sadece üç parti başardı: İYİ Parti'nin oy oranındaki değişim son ankete damgasını vurdu

Yalnızca aylar sonra gerçekleştirilecek seçimler için siyasetin gündeminde hayli hareketli günler yaşanıyor. Siyasi liderlerin çıkışları ve partilerin hamlelerinin seçmen nezdindeki yansımasını ortaya koyan seçim anketlerinin sonuncusu Piar Araştırma'dan geldi. Firmanın aralık ve ocak ayı anketleri karşılaştırıldığında İYİ Parti'deki yükseliş ön plana çıktı. Oy oranı yükselen 3 partinin üç ayrı ittifaktan olması dikkat çeken detaylardan biri oldu.

İLK 3 DEĞİŞMEDİ

Piar Araştırma'nın son anketi 7-9 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 611 katılımcı ile gerçekleştirildi. Sonuçlar sosyal medyadan paylaşıldı.

AK Parti'nin yüzde 31,2 ile birinci sırada yer aldığı ankette iktidar partisini CHP yüzde 25,1; İYİ Parti ise yüzde 14,3 ile takip etti. Listede yer alan diğer partilerin oy oranları ve sıralaması ise şu şekilde oldu:

HDP: 11,2

MHP: 6,3

Gelecek Partisi: 3,8

BTP: 1,9

Zafer Partisi: 1,6

DEVA Partisi: 1,1

Diğer: 3,5

İYİ PARTİ'DEKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Firmanın geçen ayki anketiyle son anketi karşılaştırıldığında ise çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Karşılaştırmalı tabloya göre aralıktan ocak ayına yalnızca 3 parti oyunu yükseltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki, Cumhur İttifakı'ndan AK Parti yüzde 1,4 artış yaşadı.

Millet İttifakı'nın ve 'altılı masa'nın ortaklarından İYİ Parti ise oyunu en çok artıran parti oldu. Meral Akşener'in İYİ Parti'si yüzde 4 oranında oy artışıyla anket sonuçlarına damgasını vurdu.

Oyunu artırmayı başaran üçüncü parti ise HDP oldu. Emek ve Özgürlük İttifakı ortaklarından olan HDP de oyunu yüzde 1,4 oranında arttırdı.