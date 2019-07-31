İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, "Seçimli kurultayımızda delegelerimiz, Genel İdare Kurulu üyelerini çarşaf liste yöntemiyle seçecek." dedi. Paçacı, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti'nin kısa dönemde birçok şeyi başardığını, insanların geleceğe umutlu bakabilmesinin önünü açtığını söyledi. İYİ Parti'nin adalet ve demokrasiyi önce kendi içerisinde gerçekleştirmek üzere her daim parti delegelerinin iradesine başvurduğunu belirten Paçacı, partinin onların karar ve yönlendirmeleriyle yol aldığını ifade etti. Partinin cumartesi günü 4. Olağanüstü Kurultayının yapılacağını aktaran Paçacı, her platformda kurumlar, kurullar, partiler ve devletin adil, demokratik bir anlayışla yönetilmesini vazgeçilmez gördüklerini vurguladı. - "Genel İdare Kurulu 50 kişiye indirilecek" Partililerin kongrelerde görüşlerini dilediklerince aktarabildiğini, serbestçe siyasi duruşlarını sergilediğini söyleyen Paçacı, tüm delegelerin bütün kongrelerde özgür iradeleri ve vicdanlarıyla oylarını kullandığını dile getirdi.

İYİ Parti'nin aynı azim ve kararlılıkla bir önceki kurultayda yaptığı değişiklikleri hayata geçirmek üzere yeni kurultayda da yine delegelerin iradesine başvuracağını anlatan Paçacı, şöyle konuştu: "80 kişilik Genel İdare Kurulunu daha hızlı ve daha verimli toplantılar yapmak üzere optimal büyüklük olan 50 kişiye indirecektir. Kurultaydaki seçim şeklinin nasıl olacağı ile ilgili yapılan görüşmede genel idare kurulumuz blok liste yöntemiyle seçime girilmesini ve yine tercihin genel başkanımıza bırakılmasını kararlaştırmış olmasına rağmen Sayın Genel Başkanımız çarşaf liste yönetiminin daha demokratik olacağını ve bu yöntemde herkesin özgür iradesi ve isteğiyle aday olma imkanına kavuşacağını ifade etmiştir. Genel Başkanımızın bu tercihine katılan başkanlık divanımız da kendisine destek vermiştir. Dolayısıyla seçimli kurultayımızda delegelerimiz, Genel İdare Kurulu üyelerini çarşaf liste yöntemiyle seçecek." - "İYİ Parti bu kurultayla iktidar hazırlıklarına başlamış olacak" Paçacı, Türk siyasetinin 23 Haziran'da yeni bir döneme evrildiğini, ülke adına yeni fırsatlar oluşturulduğunu belirterek, "Yeni dönemde, bu imkan ve fırsatları ülkemiz ve milletimiz menfaatine en iyi şekilde değerlendirmek ve devletimizi adaletin ve çoğulcu demokrasinin hakim olduğu, gelirin hakça paylaşıldığı bir yapıya kavuşturmak için İYİ Parti, bu kurultayla birlikte iktidar hazırlıklarına başlamış olacaktır." dedi.