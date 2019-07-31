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İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2019 15:55 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı: - "Seçimli kurultayımızda delegelerimiz, Genel İdare Kurulu üyelerini çarşaf liste yöntemiyle seçecek" - "Devletimizi adaletin ve çoğulcu demokrasinin hakim olduğu, gelirin hakça paylaşıldığı bir yapıya kavuşturmak için İYİ Parti bu kurultayla birlikte iktidar hazırlıklarına başlamış olacak"

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, "Seçimli kurultayımızda delegelerimiz, Genel İdare Kurulu üyelerini çarşaf liste yöntemiyle seçecek." dedi.

Paçacı, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti'nin kısa dönemde birçok şeyi başardığını, insanların geleceğe umutlu bakabilmesinin önünü açtığını söyledi.

İYİ Parti'nin adalet ve demokrasiyi önce kendi içerisinde gerçekleştirmek üzere her daim parti delegelerinin iradesine başvurduğunu belirten Paçacı, partinin onların karar ve yönlendirmeleriyle yol aldığını ifade etti.

Partinin cumartesi günü 4. Olağanüstü Kurultayının yapılacağını aktaran Paçacı, her platformda kurumlar, kurullar, partiler ve devletin adil, demokratik bir anlayışla yönetilmesini vazgeçilmez gördüklerini vurguladı.

- "Genel İdare Kurulu 50 kişiye indirilecek"

Partililerin kongrelerde görüşlerini dilediklerince aktarabildiğini, serbestçe siyasi duruşlarını sergilediğini söyleyen Paçacı, tüm delegelerin bütün kongrelerde özgür iradeleri ve vicdanlarıyla oylarını kullandığını dile getirdi.

İYİ Parti'nin aynı azim ve kararlılıkla bir önceki kurultayda yaptığı değişiklikleri hayata geçirmek üzere yeni kurultayda da yine delegelerin iradesine başvuracağını anlatan Paçacı, şöyle konuştu:

"80 kişilik Genel İdare Kurulunu daha hızlı ve daha verimli toplantılar yapmak üzere optimal büyüklük olan 50 kişiye indirecektir. Kurultaydaki seçim şeklinin nasıl olacağı ile ilgili yapılan görüşmede genel idare kurulumuz blok liste yöntemiyle seçime girilmesini ve yine tercihin genel başkanımıza bırakılmasını kararlaştırmış olmasına rağmen Sayın Genel Başkanımız çarşaf liste yönetiminin daha demokratik olacağını ve bu yöntemde herkesin özgür iradesi ve isteğiyle aday olma imkanına kavuşacağını ifade etmiştir. Genel Başkanımızın bu tercihine katılan başkanlık divanımız da kendisine destek vermiştir. Dolayısıyla seçimli kurultayımızda delegelerimiz, Genel İdare Kurulu üyelerini çarşaf liste yöntemiyle seçecek."

- "İYİ Parti bu kurultayla iktidar hazırlıklarına başlamış olacak"

Paçacı, Türk siyasetinin 23 Haziran'da yeni bir döneme evrildiğini, ülke adına yeni fırsatlar oluşturulduğunu belirterek, "Yeni dönemde, bu imkan ve fırsatları ülkemiz ve milletimiz menfaatine en iyi şekilde değerlendirmek ve devletimizi adaletin ve çoğulcu demokrasinin hakim olduğu, gelirin hakça paylaşıldığı bir yapıya kavuşturmak için İYİ Parti, bu kurultayla birlikte iktidar hazırlıklarına başlamış olacaktır." dedi.

İki gün önce başkanlık divanında yapılan değişikliğin tüm medya kuruluşları aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğunu hatırlatan Paçacı, bazı medya kuruluşlarının bu konuyu "İYİ Parti'de bir çatlak varmış" şeklinde manşetlerine taşıdığını ifade etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu ile ilgili verilen Genel Başkanlık kararının diğer partilerde aynı nitelikte yapılan değişikliklere nazaran büyük merak uyandırdığını aktaran Paçacı, "Kendi görevlerinde gayet başarılı olmuş iki arkadaşımızın görev değişikliği son derece olağan ve her parti açısından rutin değişikliklerdir. Bu değişiklikle partimiz hem parlamentoda hem de Genel Merkezde yeni ve daha güçlü adımlar atacaktır." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dünkü açıklamalarına da değinen Paçacı, "Tüm sektörlerde, cari fiyatlarla bile bir durgunluk, hatta gerileme yaşanırken, damadın çizdiği pembe tablolar, sarf ettiği 'yarın bugünden daha iyi olacak' sözleri ciddiyetten ve inandırıcılıktan uzak kalmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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Cihan Paçacı İYİ Parti Genel Sekreteri toplantı

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