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İYİ Parti’de gergin toplantı! Akşener’in rest çektiği iddia edildi: ‘İsteyen karşıma çıkabilir’

14.06.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerde alınan sonucun ardından muhalefet partilerindeki gerginlik sürüyor. CHP’de yaşanan liderlik tartışmaları İYİ Parti’de de kendisini göstermeye başladı. Meral Akşener’in GİK üyeleriyle yaptığı toplantıda gergin anlar yaşandığı öne sürüldü. Akşener’in muhalif üyelere, “Karşıma isteyen çıkabilir, ben adayım” sözleriyle rest çektiği iddia edildi.

İYİ Parti’de gergin toplantı! Akşener’in rest çektiği iddia edildi: ‘İsteyen karşıma çıkabilir’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün partisinin genel merkez ek binasında GİK üyeleriyle toplantı yaptı. 28 Mayıs seçimlerinden sonra partilileriyle bir araya gelerek hem seçimleri değerlendiren hem de partinin geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunan Akşener, GİK üyelerinin seçim değerlendirmelerini dinledi.

Edinilen bilgilere göre bazı üyeler, Akşener’e, “200 kişi olan Kurucular Kurulu’nun istifalar nedeniyle 131’e düşmesinden endişe duyduklarını” iletti. “Gergin geçtiği” belirtilen toplantıda, Akşener’e muhalif isimlerin kurultayda Akşener’in karşısına aday çıkarmak istediği ve “Hanımefendi (Akşener) parti yönetiminde ‘tek olmadığını’ görsün” yorumlarının yapıldığı öğrenildi. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Akşener’in ise muhalif üyelere, “Karşıma isteyen çıkabilir, ben adayım” sözleriyle yanıt verdiği kaydedildi.

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Yeni istifaların da yaşanabileceği değerlendirilen toplantı sonrası açıklama yapan İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu’nun ise kurultaya ilişkin “Akşener’in etrafında kenetleneceğiz” sözleri dikkat çekti.


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Meral Akşener İYİ Parti kurultay aday genel başkanı

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