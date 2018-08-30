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İYİ Parti'de peş peşe istifalar!

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.08.2018 22:03 | Son Güncelleme

İYİ Parti'de taşra teşkilatlarında yapılacak revizyon için bütün il başkanları ve yönetimlerinin istifası istendi. Öte yandan İYİ Parti'de ilk istifa geldi. İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ağırbaş ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Uçma görevlerinden ve partilerinden istifa etti.

İYİ Parti'de peş peşe istifalar!

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Başkanlık Divanı, bugün Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıda, partinin taşra teşkilatlarındaki revizyon çalışmalarına imkan vermek ve yapılacak çalışmaları hızlandırmak amacıyla bütün il başkanlarının yönetimleriyle beraber istifa etmeleri yönünde tavsiye kararı alındı.

Söz konusu karar, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın imzalı bir yazıyla il başkanlıklarına iletildi.

Yazıda, "Daha yeni başlıyoruz" sloganıyla 12 Ağustos'ta gerçekleştirilen 2. Olağanüstü Kurultay'da partinin genel merkez organlarının yeniden seçildiği hatırlatılarak, bu kapsamda ilk hedef olarak, yaklaşan yerel seçimlere dönük çalışmaların hızlandırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Özellikle 24 Haziran seçimleri ve sonraki sürecin İYİ Parti açısından büyük bir imtihan olduğu, bu dönemde kriz testlerinin başarıyla geçildiği ifade edilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Kuruluşundan bugüne karşılaştığı sorunları başarıyla çözen ve engelleri aşan teşkilatlarımızda zaman içinde deneyimli bir çekirdek kadro teşekkül etmiştir. Bu kazanımın yanı sıra bilhassa seçimlerde başarılı çalışmalarıyla temayüz eden çok sayıda partili arkadaşımızı da yönetim kademelerine dahil etmek partimize büyük güç ve ivme kazandıracaktır. Öte yandan yerel seçimlerde aday olacak her kademeden teşkilat yöneticilerine imkan ve fırsat vermek, böylece yerel seçim sürecinde teşkilatlardaki boşalmaların önüne geçmek ve nihayet yeni katılımlarla İYİ Parti ailesini daha da büyütmek partimiz açısından büyük önem taşımaktadır."

"REVİZYON ELZEM HALE GELDİ"

İYİ Parti teşkilatlarında, 24 Haziran seçimlerindeki adaylıklar başta olmak üzere çeşitli vesilelerle boşalmalar olduğuna vurgu yapılan yazıda, bu nedenlerle yerel seçimler öncesi bir revizyon yapılmasının elzem hale geldiği aktarıldı.

Yazıda, İYİ Parti Başkanlık Divanı'nın aldığı tavsiye kararı doğrultusunda, bütün il başkanlarının sorumluluk içinde hareket ederek istifalarını genel merkeze sunmaları istendi.

İZMİR'DE İYİ PARTİ'DEN İSTİFA

İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ağırbaş ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Uçma görevlerinden ve partilerinden istifa etti.

Ağırbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl CHP'den istifa ederek İYİ Partiye katıldığını anımsatarak dün itibarıyla partisinin il yönetim kurulunda görev yapan Serkan Uçma ile istifa kararı aldıklarını söyledi.

İstifalarını noter aracılığıyla parti genel merkezine gönderdiklerini aktaran Ağırbaş "Benim beklentilerimi karşılayamadı. Partinin hiç olmazsa ana muhalefet olmasını bekliyordum ama kısmet değilmiş diyelim. Oy olarak da beklentilerimizin altında kaldı. Bizim de hatalarımız var. Benim istifamın genel merkezin istediği istifalarla bir ilgisi yok, ben hem görevimden hem de partimden istifa ediyorum." dedi.

"DOKU UYUŞMAZLIĞI VAR"

Artık İYİ Parti'de siyaset yaparak vakit harcamak istemediğini ifade eden Ağırbaş, şunları söyledi:

"Partinin başarılı olamamasının nedeni kısa sürede teşkilatları oturmadan seçimlere gidildi. Bir miktar içerde doku uyuşmazlığı da var. Belki o da biraz sebep olmuş olabilir. Birçok olumsuzluk arka arkaya gelince böyle bir başarısızlık söz konusu oldu. Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ile yakın siyaset yaptık. İstifa kararımızı ona da söyledik. 'İstifa tek taraflı bir müessesedir, hayırlısı olsun' dedi. Önümüzdeki günlerde partide başka istifalar da gelebilir, teşkilatlarda birtakım hareketlenmeler var."

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
İYİ parti denince aklıma nedense FETÖ geliyo.
dur daha bışbakan olucan ..
Demek ki iyi bir parti değilmiş. Ne MAL olduklarını anlayan kaçıyor bunların.
arkadaş ne partiymis la. kuruluşunun ikinci gununden beri istifa edenler var.
bir defolun gidin şu ülkeden çakmalar çakmalarla bu türkide yol almaz bunu koca kafznıza sokun artık genler genç nesil gelsin bıktık bu aynı yüzleri aynı lafları duymaktan sen parti olarak kurumsalaşamamışsın ülkeyimi yöneteceksin bu iyi partiden bir çacık olmaz
IYI Parti ve teşkilatları, demokrasi havarisi geçinen partilerin yapamadığını yapıyor.. Yorgun kadroları yeniliyor.. Bazı partilerin yöneticileri gibi koltuğa capon yapıştırıcısı ile yapıştırılmamış..
PARTİNİN ALMIŞ OLDUĞU BİR KARADIR NE MANŞET ATIP İSTİFALAR PEŞ PEŞE DİYE YAZIYORSUNUZ BU HABER BİLE DEYİL.
Akşener mamalamadımı
Daha IYIler gelmeli ALLAH IYIlere yardim etsin kötülerin şerrinden korusun Türklüğü bu topraklarda ebedi eylesin bir gun mutlaka IYIler kazanacak
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