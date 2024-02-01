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İYİ Parti'de 'Sivas' sürprizi! Mehmet Ceylan adaylıktan çekildi: "Sayın Meral Akşener’in de iznini alarak..."

01.02.2024 13:42 | Son Güncelleme:
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Seçimlere iki ay gibi bir süre kala İYİ Parti'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Sivas Belediye Başkan adayı Mehmet Ceylan, adaylıktan çekildiğini duyurdu. Ceylan yaptığı açıklamada söz konusu kararı İYİ Parti lideri Meral Akşener'in izni doğrultusunda aldığını belirtti.

İYİ Parti'de 'Sivas' sürprizi! Mehmet Ceylan adaylıktan çekildi: "Sayın Meral Akşener’in de iznini alarak..."

31 Mart günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimler 2 ay gibi bir süre kalırken; İYİ Parti'den Sivas Belediye Başkan adayı gösterilen Mehmet Ceylan, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi.

"AKŞENER’İN DE İZNİNİ ALARAK ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDIM"

Parti binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Ceylan, “Geçirdiğim kalp krizi nedeniyle Sayın Meral Akşener’in de iznini alarak bu kutsal görevimden çekilmek zorunda kaldım” dedi.

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"Benim büyük hayallerim vardı" diyen Ceylan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Bildiğiniz üzere 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde İYİ Parti'den Sivas Belediye Başkan adayı oldum. Doğup büyüdüğüm, büyük bir sevda ile bağlı bulunduğum Sivas'ımda 1999 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde MHP'den Sivas milletvekili oldum. Bu görev benim için büyük bir şeref olmuştur. Bu düşüncede aynı duygularla Sivas'ımıza hizmet etme amacıyla 31 Mart 2024 yılında yapılacak olan seçimlerde İYİ Parti'den belediye başkan adaylığım kabul edildi. Benim Sivas'a geliş amacım ve idealim, 'Manda ve himaye kabul edilemez. Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi. Cumhuriyet'in temelini Sivas'ta attık’ diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak için yola çıktım.

"BÜYÜK HAYALLERİM VARDI"

Bu kutsal duyguları ömrüm boyunca hep yüreğimde taşıdım ve yaşattım. Benim büyük hayallerim vardı: Sivas'ı büyük şehir yapmak gibi, Sivas'ı gülen yüzlü, sevgi ve hoşgörü şehri yapmak gibi, Sivas’ı sanayileşmiş, modern bir bilim şehri yapmak. Tarım ve hayvancılığa dayalı Anadolu'nun lider şehri yapmak. Sivas'ta 80 bin insana iş imkanı sağlamak. Sivas'ı göç veren değil, göç alan bir şehir yapmak.

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"GEÇİRDİĞİM KALP KRİZİ NEDENİYLE ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDIM"

Bütün bu hayallerimi gerçekleştiremeyeceğim için çok üzgünüm. Geçirmiş olduğum kalp krizi nedeniyle Sayın Meral Akşener'in de iznini alarak bu kutsal görevimden çekilmek zorunda kaldım.

Bütün Sivas halkı ve dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Haklarını helal etmelerini istirham ediyorum. Her şeye rağmen ömrümün sonuna kadar ülkem, milletim ve Sivaslı kardeşlerim için gayret göstereceğimi herkesin bilmesini istiyorum“

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Meral Akşener İYİ Parti
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