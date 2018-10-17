HABER

İYİ Parti'de yeni dönem resmen başladı! 81 ilin başkanı belli oldu!

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2018 21:37 | Son Güncelleme

'Yeniden Yapılandırma Programı' kapsamında tüm illerde yenilenmeye giden İYİ Parti'de İzmir ve Şanlıurfa il başkanları da belli oldu.

İYİ Parti'de yeni dönem resmen başladı! 81 ilin başkanı belli oldu!

Açıklama İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın’dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, İzmir ve Şanlıurfa il başkanlarının atandığını duyurdu.

Aydın mesajında “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ‘in onayıyla İzmir’e Hüsmen Kırkpınar ve Şanlıurfa’ya Mehmet Fedai Çakmaklı il başkanı olarak atanmışlardır. Böylece Yeniden Yapılandırma Programı kapsamında 81 il başkanımız belli olmuştur. Tüm başkanlarımıza başarılar diliyorum” dedi.


PARTNERYıllar sonra gelen itirafYıllar sonra gelen itiraf
İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'na Hüsmen Kırkpınar atandıİYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'na Hüsmen Kırkpınar atandı
TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeniden Yapılandırma Programı İYİ parti izmir Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü

Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

CHP'li Erol'dan flaş iddia: Önümüzdeki hafta kabine değişikliği olabilir

CHP'li Erol'dan flaş iddia: Önümüzdeki hafta kabine değişikliği olabilir

29 Ekim resepsiyonu Yeni Havalimanı'nda yapılacak

29 Ekim resepsiyonu Yeni Havalimanı'nda yapılacak

İYİ Parti ve CHP ortak aday çıkaracak iddiası!

İYİ Parti ve CHP ortak aday çıkaracak iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Devlet Bahçeli'den Rahip Brunson çıkışı!

Devlet Bahçeli'den Rahip Brunson çıkışı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.