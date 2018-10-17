İYİ Parti'de yeni dönem resmen başladı! 81 ilin başkanı belli oldu!

Açıklama İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın’dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, İzmir ve Şanlıurfa il başkanlarının atandığını duyurdu.
Aydın mesajında “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ‘in onayıyla İzmir’e Hüsmen Kırkpınar ve Şanlıurfa’ya Mehmet Fedai Çakmaklı il başkanı olarak atanmışlardır. Böylece Yeniden Yapılandırma Programı kapsamında 81 il başkanımız belli olmuştur. Tüm başkanlarımıza başarılar diliyorum” dedi.
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