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İYİ Parti’den istifa eden Tuba Vural Çokal’dan açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2020 14:49 | Son Güncelleme

İYİ Parti’den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, istifasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İYİ Parti’den istifa eden Tuba Vural Çokal’dan açıklama

İYİ Parti’den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, “Savunduğum yol arkadaşlarım kongre korkusu olmayan, İYİ Parti kuruluşunun en başından beri canhıraş ve cesurca çalışan arkadaşlarımızdı. Ancak Genel Başkanın ve yetkililerin haberi olmadığını beyan etmelerine rağmen, adını koyamadığımız bir biçimde emek sahipleri, kongre hakları ellerinden alınmak için uydurulmuş yerel haberlerle önce disipline sevk edildi, sonra görevlerinden alındılar” dedi.

İYİ Parti’den istifa eden Tuba Vural Çokal yazılı açıklama yaptı.

Çokal, Genel Başkanın ve yetkili kurulların haberi-onayı olmaksızın, tüzük dışı uygulamaları görev değişiklikleri yapıldığına işaret ederek, “Her ne kadar Genel Başkan Meral Akşener, parti teşkilatlarıyla ters düştüğümü dile getirmiş olsa da gerçekte olan teşkilatımızı ve yol arkadaşlarımızı keyfi bir il başkanına karşı savunmuş olmamdır. Savunduğum yol arkadaşlarım kongre korkusu olmayan, İYİ Parti kuruluşunun en başından beri canhıraş ve cesurca çalışan arkadaşlarımızdı. Ancak Genel Başkanın ve yetkililerin haberi olmadığını beyan etmelerine rağmen, adını koyamadığımız bir biçimde emek sahipleri, kongre hakları ellerinden alınmak için uydurulmuş yerel haberlerle önce disipline sevk edildi, sonra görevlerinden alındılar. Elbette her şeye rağmen mücadeleme devam edebilirdim, ancak parti içinde Türk milliyetçilerinin ve ülkücülerin ikinci sınıf birey yapılmaya ve dışlanmaya çalışılması, söylemlerle eylemlerin birbirini tutmaması ve milliyetçiliğin seçmeni elde tutmaya yönelik bir söyleme dönüşmesi hayal kırıklığına neden olmuştur. Bu hayal kırıklığının bir neticesi olarak, zorlu bir süreçte bütün riskleri göze alarak dahil olduğum ve kurucu ilçe başkanlığı yaptığım İYİ Parti’den, STK ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu Üyeliği gibi görevlerime rağmen istifamı verdim. Elbette konuşulacak çok şey olmasına rağmen, gerektiğinde vicdanımın sesini dinleyerek en acı kararları almam gerektiğini bana fedakarlıkla öğreten Genel Başkan Sayın Meral Akşener’e teşekkür eder, artık eski yol arkadaşlarım olan değerli İYİ Partililere başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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İYİ parti istifa

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