İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım hayatını kaybetti! Bir süredir tedavi görüyordu

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

AKŞENER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yıldırım'ın vefatı üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Gaziantep İl Başkanımız Celal Yıldırım’ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun…"

Gaziantep İl Başkanımız Celal Yıldırım’ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum.



Başımız sağ olsun… — Meral Akşener (@meral_aksener) October 22, 2022



