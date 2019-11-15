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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tatlıoğlu: "Kayseri zor ulaşılabilen şehir olmuş"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2019 16:51 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tatlıoğlu: "Kayseri zor ulaşılabilen şehir olmuş"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tatlıoğlu: "Kayseri zor ulaşılabilen şehir olmuş"

KAYSERİ (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Tatlıoğlu, Kayseri'nin lojistik anlamda geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Kayseri çok zor ulaşılabilen bir şehir olmuş. Dışarından gelenler için böyle. Size zor ulaşılıyorsa bütün damarlar aşağı yukarı tıkanmış demektir." dedi.

Tatlıoğlu ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, oda ve borsa başkanlarıyla görüşmek üzere Kayseri'ye geldi.

Tatlıoğlu, Ergun ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile İl Başkanı Süleyman Bozkurt, partilerinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi.

Burada bir konuşma yapan Tatlıoğlu, parti olarak Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili çözüm politikaları ürettiklerini söyledi.

"Kayserili" denilince akla çalışkan, zeki, hesabını iyi bilen, liderlik yapan bir figür geldiğini belirten Tatlıoğlu, kentin ekonomi rakamlarına baktığında bunun görülmediğini savundu.

"Kayseriliyi Kayseri'nin ekonomi fotoğrafında göremiyoruz" ifadesini kullanan Tatlıoğlu, şunları belirtti:

"İlk 500'de 18 firma var. Her sektörden biraz var. Bir lider, lokomotif sektör oluşumu yok. Kayseri'yi çekecek, götürecek bir yapılanma yok. Kayseri çok zor ulaşılabilen bir şehir olmuş. Dışarından gelenler için böyle. Size zor ulaşılıyorsa bütün damarlar aşağı yukarı tıkanmış demektir. Bugün Ankara'dan Diyarbakır'a 1 saatte gidip geliyorsunuz. Kayseri'ye 4 saatte gidiyorsunuz, 4 saatte geliyorsunuz, 4 saat de işiniz varsa yorgun bir gün geçirmiş oluyorsunuz. Lojistik anlamda burayı kolay bir şehir yaparsanız biz Kayseri'yi önde şehir yapabiliriz. Kayseri'nin Türkiye ile bağlantıları zayıflamış. Kayseri güzel bir şehir, şehirleşme anlamında."

Tatlıoğlu, şehrin müteşebbis bir yapısı olduğuna dikkati çekerek, Ticaret Odasına kayıtlı 27 bin kuruluş, borsada kayıtlı bin civarında işletme, 26 bin esnaf ve sanatkar bulunduğunu aktardı.

Türkiye'nin nasıl yeni bir iklime ihtiyacı varsa Kayseri'nin de buna gereksinimi olduğunu ifade eden Tatlıoğlu, "Bugün odalarla ve borsayla STK'lerle bu fotoğrafı konuşacağız. Sadece kasadaki çürük elmayı göstermeyeceğiz, kendi domateslerimizin nasıl olduğunu anlatmaya geldik." diye konuştu.

TBMM'de de böyle çalıştıklarını anlatan Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

"20 maddelik kanun geldiğinde uygunsa 13'üne 'Evet' diyoruz, 7'sine de 'Hayır' diyoruz. Geçenlerde bir komisyon başkanına, 'Biz buraya yeminli gelmiyoruz.' diye belirttik. 'Evet' demeye yeminli gelen 2 parti var, 'Hayır' demeye yeminli gelen iki parti var. Ekonomiye bakışımız da Türkiye meselelerine bakışımız da bu şekilde. Kendi çözümlerimizi paylaşıyoruz. Biz AK Parti dönemlerine şöyle bakıyoruz, Türkiye 2001 yılında çok ciddi bir kriz yaşadı. Bu krize müteakip çok ciddi reformlar yaptı. Ciddi yapısal reformlar yaptı, bu reformlar Türkiye'yi 2007'ye kadar taşıdı. Türkiye'nin en önemli gelişme dönemlerinden biri 2002-2007 yıllarıdır. Son 10 yıldır ise Türkiye'nin büyümesi, gelişimi Türkiye ortalamasının altındadır. Türkiye, son 10 yıl 3,3 büyümüş. İşsizlikte bütün dönemlerin en kötü yılı."

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılarından Kayseri'ye ziyaret

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