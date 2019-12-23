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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tatlıoğlu: "Milletin menfaatleri neyse onun üzerinde duruyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.12.2019 17:01 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tatlıoğlu: "Milletin menfaatleri neyse onun üzerinde duruyoruz"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Tatlıoğlu, parti olarak milletin menfaatleri neyse onun üzerinde durduklarını söyledi.

İsmail Tatlıoğlu ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Çankırı'ya geldi.

Tatlıoğlu, Ergun ve İl Başkanı Bora Kanat, parti binasında basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Tatlıoğlu, güçlü bir Türkiye istediklerini belirterek, "Çankırı'daki veya herhangi bir ildeki vatandaş sokağa adımını attığında nasıl Avrupa'daki ülkesinin devletine, adaletine güveniyorsa burada da güvenmesini istiyoruz. Bir sıkıntı olursa, 'adliyede hakimlerimiz var, kamuda adalet var' diye hissetsin istiyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kendine güvenen ve yükselen bir ülke olması gerektiğini vurgulayan Tatlıoğlu, "Biz parti olarak bize gelen teklifleri değerlendiriyoruz. 'İktidardan gelmiş reddedelim, muhalefetten gelmiş kabul edelim' tutumu içerisinde değiliz. Doğru bildiğimiz şeylere 'evet' diyoruz ama yanlış gördüğümüz şeylere karşı çıkıyoruz. Aklımız ve vicdanımızla Meclis'te karar veriyoruz, milletin menfaatleri neyse onun üzerinde duruyoruz." dedi.

İktidarın ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerde de bulunan Tatlıoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye, adalet ve liyakati yerine oturtmalı. Ondan sonra da liyakate dayalı bir çalışma modelini tekrar yürütmeli. Yaklaşık 4,5 milyona yakın işsizimiz var. Kayıtlı çalışanımız 1 milyon azalmış. 2002'de çalışanların yaklaşık yüzde 19'u asgari ücretliyken bu oran yüzde 43'e çıkmış. Buradan çıkış mümkün ama bu siyasal iklimin değişmesi lazım. Bu değişimle ülke kendini iyi bir atmosfere atar, daha üretken bir yapıya geçer. Ülkemizin kaynakları buna müsait."

Türk toplumunun değerlerinin yüksek ve insan kaynağının zengin olduğunu kaydeden Tatlıoğlu, "Bütün bunları yapabilecek gücümüz var. İyileştirilmiş parlamenter sistemle beraber biz buna talibiz. Siyaset yapma nedenimiz, siyasette olma nedenimiz bu. Bu ülkenin birikimine güveniyoruz ve Türkiye'nin bunun çok üzerinde olması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

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