HABER

İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı Erkan Önen ve Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 22:26 | Son Güncelleme

İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı Erkan Önen ve Yönetim Kurulu Üyeleri akşam saatlerinde parti içindeki huzursuzlukları ve usulsüzlükleri gerekçe göstererek istifa etti.

İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı Erkan Önen ve Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etti

31 Mart 2019 yerel seçimlerine 2 aydan az bir süre kala İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı Erkan Önen ve Yönetim Kurulu Üyeleri akşam saatlerinde parti içindeki huzursuzlukları ve usulsüzlükleri gerekçe göstererek istifa etti.

Erkan Önen'in İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"08.02 2019 tarihinde iyiparti.org.tr resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile belediye başkan adayımızın Ayhan Tayfur olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Adaylıkla ilgili 10 Şubat itibariyle hala İYİ Parti İlçe Başkanlığı'na yazılı, sözlü veya eposta ile bildirim yapma tenezzülünde bile bulunulmamıştır. 2014 yerel seçimlerinde oynanan senaryonun 2019 yılında tekrar edilmemesi için herşeyi yaptık ama İl Başkanının bize 'Ayhan Tayfur'un başkanlık başvurusu bile yok' diye yalan söyleyerek oyalayacağını düşünemedik. Bu oyun sadece ilçe yönetimine değil 2014'te olduğu gibi Karacabey'imize oynanmış bir oyundur. İl yönetimi ile yapmış olduğumuz tüm görüşmelerde ilçe yönetimimize yalanlar söylenmiş, Türkiye genelinde en yüksek oyu alan ilçe yönetimi, kombi sökenlere ve her dönem kaybedenlere tercih edilmiştir." (DHA)

PARTNERSeyirci rol zannetti ama...Seyirci rol zannetti ama...
İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı istifa ettiİYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı istifa etti
Bakan Çavuşoğlu: ”2023’te sadece sağlık turizminden 50 milyar dolar kazanacağız”Bakan Çavuşoğlu: ”2023’te sadece sağlık turizminden 50 milyar dolar kazanacağız”
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti istifa İYİ Parti istifa Erkan Önen

En Çok Okunan Haberler

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan işçilere elleriyle kestane dağıttı

Erdoğan işçilere elleriyle kestane dağıttı

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini de biz en kısa sürede bitiririz

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz

Taksim'de yeni AKM'nin temeli atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Taksim'de yeni AKM'nin temeli atıldı! Erdoğan'dan müjdeler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında

Erdoğan: Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı: Şahsımı telefonla arayarak...

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.