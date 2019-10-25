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İYİ Parti, kuruluşunun 2'nci yılını kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 22:42 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kuruluşunun 2'nci yılının kutlamalarında yaptığı konuşmada, "İlk defa sanıyorum ki bir siyasi partinin kuruluş gününe hem iktidar, hem ana muhalefet, hem de diğer siyasi partilerimizin temsilcileri katılıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kuruluşunun 2'nci yılının kutlamalarında yaptığı konuşmada, "İlk defa sanıyorum ki bir siyasi partinin kuruluş gününe hem iktidar, hem ana muhalefet, hem de diğer siyasi partilerimizin temsilcileri katılıyor. Bu çok önemli bir resim, bu Barış Pınarı Harekatı'nda oluşan bir resim. Bu fotoğraf milli meselelerde bir araya gelinebileceğini gösteriyor" dedi.

İYİ Parti, kuruluşunun 2'nci yılını Ankara'daki bir otelde düzenlediği resepsiyon ile kutladı. Resepsiyona Genel Başkan Meral Akşener, İYİ Parti milletvekilleri, İYİ Parti üyeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Jülide Sarıeroğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal katıldı. Resepsiyonda, İYİ Parti lideri Akşener bir konuşma yaptı. Akşener, "Türk siyasi tarihinde 6 ay önce kurulmuş bir partinin, güçlü bir iktidar zamanında seçime katılıp meclise girmesi ilk kez oluyor. Milletimize, bize teveccüh gösteren her bir vatandaşımıza tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

'BU FOTOĞRAF MİLLİ MESELELERDE BİR ARAYA GELİNEBİLECEĞİNİ GÖSTERİYOR'

Akşener, 25 yıllık politika hayatında, iktidarın hizmet yaptığına, muhalefetin ise milleti dinlediğine ve milletin avukatlığını yaptığına inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Muhalefet, iktidarı hem denetler hem de iktidarın yöneticilerine eksiği, talebi iletir. Aslında iktidar ve muhalefetin çalışma biçimi budur. Birisi icraatın başındadır, diğeri de yönetim avukatı olmak durumundadır. Sonuç itibarıyla seçmen böyle bir sistemin içinde velinimet olur, siyasetçi seçmenin emrinde olur. Dolayısıyla bugün burada ben siyasi bir konuşma yapmayacağım. Çünkü 2 yılı hem heyecanla, hem zorlukla, her bir anın hatırasının belki ömrümüz boyunca süreceği bir yolculuk yaptık. Bu yolculukta emeği geçen çok kişi var ve bugün bu salondayız. Grubu olan siyasi bir parti olarak, mecliste temsil edilen bir siyasi parti olarak bir aradayız. İlk defa sanıyorum ki bir siyasi partinin kuruluş gününe hem iktidar, hem ana muhalefet, hem de diğer siyasi partilerimizin temsilcileri katılıyor. Bu çok önemli bir resim, bu Barış Pınarı Harekatı'nda oluşan bir resim. Bu fotoğraf milli meselelerde bir araya gelinebileceğini gösteriyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Resepsiyondan detaylar
Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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