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İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 28.02.2019 12:21 | Son Güncelleme

İYİ Parti'de Mersin krizi çözüldü. Burhanettin Kocamaz, "İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Devlet eski bakanı Ayfer Yılmaz olacak, kendisini destekliyorum." dedi.

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. Burhanettin Kocamaz, "İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Devlet eski bakanı Ayfer Yılmaz olacak, kendisini destekliyorum." açıklamasında bulundu.

'MERSİN'DE YENİ BİR ADAYLA SEÇİME GİRECEĞİZ'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin adayıyla ilgili olarak, ''Mersin'de yarıştan kopmuş değiliz. Size bir süprizimiz olacak. Bütün engellere rağmen, bütün engelleri kırarak, Mersin'de çok güçlü bir şekilde tekrar Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmek için talip olacağız. Adayımız var, kazanacak bir aday. Yeni bir isim; ama bildiğiniz bir isim. Çok mutluyum gördüğünüz gibi de. Güçlü bir aday. Kazandıktan sona belediyeyi yönetecek bir adayımız'' diye konuştu.

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