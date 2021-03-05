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İYİ Parti'de gündem dokunulmazlık fezlekeleri: 'Adeta bir ipin üzerinde yürüyoruz'

05.03.2021 13:11 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti'de gündem dokunulmazlık fezlekeleri: 'Adeta bir ipin üzerinde yürüyoruz'

AKP, gelecek hafta yapılacak MYK toplantısının ardından, milletvekillerinin dokunulmazlık fezlekeleri ile ilgili harekete geçmeye hazırlanıyor. İktidar bloğunun dokunulmazlık fezlekeleri üzerinden muhalefet partilerini ayrıştırma hesabı yaptığını düşünen İYİ Parti, hem parti içinde yeni bir ayrışma yaşanmaması, hem de partiye gelebilecek yeni seçmeni ürkütmeyecek bir strateji hamlesi planlıyor. Ankara'dan Ayşe Sayın'ın haberi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), gelecek hafta yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından, bazı Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinin dokunulmazlık fezlekeleri ile ilgili harekete geçmeye hazırlanıyor. İktidar bloğunun dokunulmazlık fezlekeleri üzerinden muhalefet partilerini ayrıştırma hesabı yaptığını düşünen İYİ Parti, hem parti içinde yeni bir ayrışma yaşanmaması, hem de partiye gelebilecek yeni seçmeni ürkütmeyecek bir strateji hamlesi planlıyor. Partinin fezlekeler konusundaki durumu, "Öyle bir yerdeyiz ki, adeta bir ipin üzerinde yürüyoruz" sözleriyle özetleniyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına, "HDP'lilerin dokunulmazlık kaldırılsın" tavrıyla yanıt veren AKP'nin, HDP milletvekillerinin dokunulmazlık fezlekelerinin TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu gündemine alınması konusundaki tutumunu gelecek hafta netleştirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Perşembe akşamı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptığı ziyarette de dokunulmazlık fezlekelerinin de gündeme geldiği ifade ediliyor. Erdoğan'ın, gelecek hafta yapılacak AKP MYK'de ele alınması planlanan dokunulmazlık fezlekeleri ile ilgili Bahçeli ile görüş alışverişinde bulunduğu belirtiliyor.

Bahçeli'nin, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması da istediği biliniyor. Kulislerde haklarında 2014'teki Kobani olayları nedeniyle fezleke düzenlenen 9 HDP milletvekilinin yanısıra, Berberoğlu'nun fezlekesinin de Karma Komisyon gündemine alınabileceği konuşuluyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; "Dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek vereceğiz" diyen Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağırailoğlu'nun tersine; partisinin tutumunu "İYİ Parti, milletin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere, gözü kapalı el kaldırmaz. İYİ Parti, o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur. İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar" sözleriyle açıkladı.

Ortak söylem kararı alındı

İki isim arasındaki farklı tutum nedeniyle dokunulmazlıklar üzerinden parti içinde yeni bir ayrışma yaşanıp yaşanmayacağı tartışmasına tartışması da başlattı.

Eylül 2020'deki 2. Olağan Büyük Kongre sonrasında yaşanan kırılmanın bir benzerini yeniden yaşamak istemeyen İYİ Parti'de, Ağıralioğlu'nun parti yönetiminde tartışılmadan böyle bir açıklama yapması "erken ve yanlış" olarak yorumlanıyor.

Edinilen bilgiye göre benzer bir durum yaşanmaması için, Akşener'in talimatı doğrultusunda parti yöneticileri ve milletvekillerinin, dokunulmazlıklarla ilgili "söylem birliği" oluşturması kararlaştırıldı. Bu kapsamda da Akşener'in ifade ettiği gibi "fezlekelerin içeriğine göre tutum alınacağı"nın kamuoyuna anlatılması benimsendi.

İYİ Parti kaynakları, seçmenin Akşener'in tutumuna destek verdiğini, Ağıralioğlu'na ise içeriğini görmeden peşinen tutum açıklaması nedeniyle tepki mesajları geldiğini belirtiyorlar. Bu nedenle de parti yöneticilerinin Ağıralioğlu'nun aksine daha temkimli bir dil kullanmaya başladığına dikkat çekiliyor.

HDP Genel Merkezi

Yeni seçmen hesabı

İYİ Parti'nin dokunulmazlık fezlekeleri konusundaki dikkatli tutumunun altında, AKP ve MHP'nin, muhalefeti parçalamaya dönük hesaplarını bozmak kadar, iktidar bloğundan kayabilecek yeni seçmeni ürkütmeme hesabı da yatıyor.

Parti oylarının yükseliş eğiliminde olduğuna dikkat çekilerek, "Seçmen dokunulmazlıklar siyasi amaçla gündeme getirildiğinin farkında. Ancak atılacak yanlış bir adım, gelebilecek yeni seçmeni kararından vazgeçirebilir. Bu konuda çok dikkatli bir dil ve yöntem izlememiz, teröristi koruyor algısı oluşturmamamız gerekiyor" görüşü dile getiriliyor.

Üst düzey bir parti yöneticisi fezlekeler konusunda nasıl bir noktada olduklarını söyle anlatıyor:

"Fezlekeler konusunda toptancı bir yaklaşım içinde olmayız. Biz öyle bir yerdeyiz ki adeta bir ipin üzerinde yürüyoruz. Biraz bir tarafa eğildiğimizde HDP'nin, teröristin koruyucusu durumuna düşme riski var. Ama öte yandan da iktidarın da oyununa gelmemeliyiz. Öyle bir bir siyaset uygulamalıyız ki partinin duruşuna zarar vermeyecek yaklaşım içinde olmalıyız."

'Üyeler içeriğe göre karar verir, vekiller serbest bırakılır'

Parti içinde yapılan değerlendirmelerde, AKP ve MHP oylarının dokunulmazlıkların kaldırılası için yeterli olduğu, ayrıca bu oylamalar için "grup kararı" da alınamadığından, oylamalarda milletvekillerinin serbest bırakılması düşünülüyor.

İYİ Partili karma komisyon üyeleri için de benzer bir yöntem izlenecek ancak ilke olarak "dosya içeriğne göre" karar verilecek.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu

CHP'li Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlık fezlekesi gündeme gelmesi halinde ise partideki ağırlıklı görüş "Hayır" oyu kullanılması yönünde.

Parti kaynakları, dokunulmazlıklar genel kurula geldiğinde, isteyen milletvekillerinin oylamaya katılabileceği gibi, mazereti olanlara da "oylamaya katıl baskısı" yapılmayacağını ifade ediyorlar.

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