İYİ Parti'de gündem dokunulmazlık fezlekeleri: 'Adeta bir ipin üzerinde yürüyoruz'

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), gelecek hafta yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından, bazı Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinin dokunulmazlık fezlekeleri ile ilgili harekete geçmeye hazırlanıyor. İktidar bloğunun dokunulmazlık fezlekeleri üzerinden muhalefet partilerini ayrıştırma hesabı yaptığını düşünen İYİ Parti, hem parti içinde yeni bir ayrışma yaşanmaması, hem de partiye gelebilecek yeni seçmeni ürkütmeyecek bir strateji hamlesi planlıyor. Partinin fezlekeler konusundaki durumu, "Öyle bir yerdeyiz ki, adeta bir ipin üzerinde yürüyoruz" sözleriyle özetleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına, "HDP'lilerin dokunulmazlık kaldırılsın" tavrıyla yanıt veren AKP'nin, HDP milletvekillerinin dokunulmazlık fezlekelerinin TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu gündemine alınması konusundaki tutumunu gelecek hafta netleştirmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Perşembe akşamı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptığı ziyarette de dokunulmazlık fezlekelerinin de gündeme geldiği ifade ediliyor. Erdoğan'ın, gelecek hafta yapılacak AKP MYK'de ele alınması planlanan dokunulmazlık fezlekeleri ile ilgili Bahçeli ile görüş alışverişinde bulunduğu belirtiliyor.

Bahçeli'nin, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması da istediği biliniyor. Kulislerde haklarında 2014'teki Kobani olayları nedeniyle fezleke düzenlenen 9 HDP milletvekilinin yanısıra, Berberoğlu'nun fezlekesinin de Karma Komisyon gündemine alınabileceği konuşuluyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; "Dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek vereceğiz" diyen Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağırailoğlu'nun tersine; partisinin tutumunu "İYİ Parti, milletin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere, gözü kapalı el kaldırmaz. İYİ Parti, o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur. İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar" sözleriyle açıkladı. Ortak söylem kararı alındı İki isim arasındaki farklı tutum nedeniyle dokunulmazlıklar üzerinden parti içinde yeni bir ayrışma yaşanıp yaşanmayacağı tartışmasına tartışması da başlattı. Eylül 2020'deki 2. Olağan Büyük Kongre sonrasında yaşanan kırılmanın bir benzerini yeniden yaşamak istemeyen İYİ Parti'de, Ağıralioğlu'nun parti yönetiminde tartışılmadan böyle bir açıklama yapması "erken ve yanlış" olarak yorumlanıyor.