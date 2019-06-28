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İYİ Parti'den, Akşener'e FETÖ soruşturmasında 'gizlilik' kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 19:08 | Son Güncelleme

  İYİ Parti'den, Akşener'e FETÖ soruşturmasında 'gizlilik' kararına tepki İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, 2016 yılında Genel Başkan Meral Akşener hakkında, siyasi saliklerle önünü kesmek için FETÖ/PDY örgütüyle irtibatlı olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığını, 3 yıldır rafta olan dosyanın şimdi yeniden indirildiğini söyledi.

İYİ Parti'den, Akşener'e FETÖ soruşturmasında 'gizlilik' kararına tepki

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, 2016 yılında Genel Başkan Meral Akşener hakkında, siyasi saliklerle önünü kesmek için FETÖ/PDY örgütüyle irtibatlı olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığını, 3 yıldır rafta olan dosyanın şimdi yeniden indirildiğini söyledi. Dosya ile ilgili gizlilik kararı alındığını belirten Seymen, kararın kaldırılarak soruşturmanın şeffaf yürütülmesini talep ettiklerini kaydetti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Avukat Hasan Seymen, Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Seymen, partinin kuruluş aşamasında 2016 yılında Genel Başkan Meral Akşener'in önünü kesmek amacıyla tamamen siyasi saliklerle FETÖ/PDY örgütüyle irtibatlı olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığını hatırlattı. Seymen, ciddi bir belge ve delile dayanmadığını ileri sürdüğü soruşturmadan haberleri olduğunu ancak hukuka duydukları saygı ve güven kapsamında açıklama yapmadıklarını, ayrıca soruşturmanın takipsizlik kararı ile sonuçlandığı kanaatiyle bir araştırma içine girmediklerini vurguladı.

Seymen, hem 24 Haziran hem 31 Mart hem de 23 Haziran seçimlerinde partilerinin elde ettiği başarının birilerini rahatsız ettiğini, bu yüzden 3 yıldır rafta tutulan soruşturma dosyasının Mayıs ayında raftan indirildiğini söyledi. Seymen, hem dosyanın raftan indirilmesi hem de dosya üzerinde 'gizlilik' kararı alındığından dün haberleri olduğunu ifade ederek, "Yani vekiller tarafından incelenemeyecek şekilde 'gizlilik' kararı alınarak, soruşturma yürütülmeye devam ediyor. Bugün dilekçe vererek gizlilik kararının kaldırılmasını talep ettik. Su soruşturmanın Türk milletinin huzurunda açık ve şeffaf şekilde yürütülmesini talep ettik. Bugün saat 10.30’da dilekçemizi verdik ama şimdi arkadaşlarımız kontrol ettiler, henüz dosya savcılıktan mahkemeye intikal etmemiş" dedi.

Genel Başkan Meral Akşener'in, Türk milletinin, gençlerin umudu olduğunu söyleyen Seymen, "Bu umudu kimseye örseletmeyiz. İYİ Parti cesurlar hareketidir. Bizi bu şekilde kimse yargı sopasıyla korkutamaz. Alnımız açık, başımız diktir. Eğer bir soruşturma yapılacaksa ben Meral Akşener’in avukatı olarak savcılık makamına her türlü desteği vermeye, istedikleri her türlü ifadeyi getirmeye hazırım. Sayın Genel Başkanımızla ilgili TBMM gurubumuz geçen aylarda bu iftiralarla ilgili ve siyasette FETÖ irtibatının açığa çıkarılması için araştırma önergesi verdiler. Bu araştırma önergesi iktidar partisi ve MHP oylarıyla reddedildi. Eğer bizim bir çekincemiz olsa, çiğ süt emmiş olsak bu önergeyi vermezdik. Dolayısıyla sayın savcılık makamı, 3 seneden beri rafta duran bu dosyayı niçin tekrar gündeme getirdiler, niçin gizlilik kararı getirdiler? Bu dosyanın duyulmasından bizim hiçbir çekincemiz yok. Milletimiz yanımızdadır ve arkamızdadır, korkmuyoruz, yılmayacağız, demokrasi mücadelemiz son hızla devam edecek" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
-Seymen'in açıklamaları
Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER- Arda ERDOĞAN/ ANKARA, (DHA)

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