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İYİ Parti'den otomotiv sektörüyle ilgili araştırma istemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2018 14:03 | Son Güncelleme

İYİ Parti'den otomotiv sektörüyle ilgili araştırma istemi

İYİ Parti, otomotiv sektörünün sorunlarıyla ilgili Meclis araştırması açılması için TBMM Başkanlığına önerge verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve milletvekili arkadaşlarının imzasıyla verilen önergenin gerekçesinde, Temmuz 2018'den bugüne başta binek otomobiller olmak üzere orta ve küçük taşıtlardaki satışlarda "bir çöküş yaşandığı" belirtildi.

Son dönemde de döviz, vergi ve faizlerdeki aşırı yükseliş sebebiyle 2017’nin eylül dönemiyle kıyaslandığında otomotiv sektöründe yüzde 68 oranında gerileme yaşandığı ifade edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Otomotiv, orta-yüksek teknolojili sektörler arasında yer almaktadır. İhracat tutarının yüksekliğinin yanı sıra hem ana sanayi hem de yan sanayi ihracatında birim katma değeri de en yüksek sektörler arasında bulunmaktadır.

İstihdamdaki payı, en fazla ihracat yapan sektör olması gibi noktalar da göz önünde bulundurulduğunda sektördeki gelişmelerin hem diğer sektörler hem de ekonominin bütünü üzerinde kuvvetli etkiye sahip olduğu söylenebilir.

Sektörde yaşanan olumsuz gelişmeler iç pazara yönelik üretim yapan otomotiv firmalarını etkilemekte, firmaların üretimi durdurmalarına sebep olmaktadır. Firmalar vardiyalarına haftalık periyotlar ile ara vermekte, çalışanların mesailerinde de kesintiye gidilmektedir. Otomotiv sektöründe yaşanan daralma ve istikrarsızlık, yaratılan istihdamı ve çalışanların gelirlerini de olumsuz etkilemektedir. Özellikle Bursa gibi otomotive dayalı sanayisi olan şehirlerde sosyoekonomik sorunlar yaratma potansiyeline sahiptir."

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Anahtar Kelimeler:
araştırma istemi Lütfü Türkkan otomotiv Sektör

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