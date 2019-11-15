İYİ Parti'den terörle mücadeleye destek

ESİN IŞIK - İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Hükümetin, devletin ve milletin güvenlik endişelerini ortadan kaldırmaya yönelik her adımını destekleyeceğiz." dedi.

Ağıralioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın Trump'la görüşmesinden çıkan sonuçların bir mağlubiyet ya da zafer olarak nitelenemeyeceğini belirten Ağıralioğlu, "Eskiden yüksek tonlamada söylenenlerin daha düşük tonda söylendiği bir toplantı olmuş." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin de ABD'nin de endişe ve temennilerinin dile getirildiği bir görüşme olduğuna dikkati çeken Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Satır aralarından alabildiğimiz şey şu, yaptırımları birazcık rölantiye almış oldular. Detaylara baktığınız zaman, sözlerine, imzalarına sadık olmayan bir diplomasi süreci bizi buraya getirdi. Masada anlaştıklarına uymuyorlar, verdikleri sözleri tutmuyorlar, vadettikleri işlerin arkasında durmuyorlar. Dolayısıyla biz, söylenenlerden çok yapılanlarla yol almaya çalışıyoruz."