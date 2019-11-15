İYİ Parti'den terörle mücadeleye destek

ESİN IŞIK - İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Hükümetin, devletin ve milletin güvenlik endişelerini ortadan kaldırmaya yönelik her adımını destekleyeceğiz." dedi.
Ağıralioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan'ın Trump'la görüşmesinden çıkan sonuçların bir mağlubiyet ya da zafer olarak nitelenemeyeceğini belirten Ağıralioğlu, "Eskiden yüksek tonlamada söylenenlerin daha düşük tonda söylendiği bir toplantı olmuş." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin de ABD'nin de endişe ve temennilerinin dile getirildiği bir görüşme olduğuna dikkati çeken Ağıralioğlu, şunları söyledi:
"Satır aralarından alabildiğimiz şey şu, yaptırımları birazcık rölantiye almış oldular. Detaylara baktığınız zaman, sözlerine, imzalarına sadık olmayan bir diplomasi süreci bizi buraya getirdi. Masada anlaştıklarına uymuyorlar, verdikleri sözleri tutmuyorlar, vadettikleri işlerin arkasında durmuyorlar. Dolayısıyla biz, söylenenlerden çok yapılanlarla yol almaya çalışıyoruz."
Ağıralioğlu, görüşmenin içeriği, sonucu ne olursa olsun Türkiye'nin, Suriye sınırının altında bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğini vurguladı.
- "Kuvvetler ayrılığının sağlanması lazım"
Hükümetin, terörle mücadeledeki adımları ile ekonomik sorunların çözümündeki makul adımlarını destekleyeceklerini ifade eden Ağıralioğlu, şöyle konuştu:
"Suriye konusunda makul olan adımlara destek vereceğiz. Devletin, milletin güvenlik endişelerini ortadan kaldırmaya yönelik her adımı destekleyeceğiz. Bizim teklifimiz şu, öncelikle ekonomiye güven verecek bir kuvvetler ayrılığının sağlanması lazım. Türkiye'de hükümetin 2002-2007 arasında yakaladığı önemli bir büyüme oranı vardı. O büyük büyüme oranı Cumhuriyet tarihinin rekorudur, 5 yıl boyunca arka arkaya yüzde 6,5 büyümenin arkasında parlamenter demokrasi, çok seslilik ve bunu zenginlik sayan tahammül, anlayış eşiği, AB vizyonu, yatırım yapacak herkesi korumak gibi bir devlet ciddiyeti vardı."
- "Denedik ama iyi olmadı"
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gözden geçirilmesi, yeniden organize edilmesinde kuvvetler ayrılığının öncelenmesini istediklerini belirten Ağıralioğlu, "Parti olarak, Türkiye'ye sıcak para, yatırım gelecekse bunun, hukukun üstünlüğüne dayalı ve yargının siyasallaşmadığı bir zeminde konuşulabileceğine inanıyoruz. Dolayısıyla ilk adımlar orası. Bunu da 50+1 mecburiyetini ne şekilde yaşadığımızı gördüğümüz için söylüyoruz. 50+1 Türkiye'de hükümeti PKK'ya mahkum hale getirdi. Denedik bir modeli ama iyi olmadı." değerlendirmesinde bulundu.
Ağıralioğlu, hükümetin terörle mücadele ve ekonomik sorunların çözümü noktasında bütün çıkmaz sokakları sonuna kadar tecrübe etmek zorunda olmadığını vurgulayarak, "Biz, toptan ret ya da kabul cephesi değiliz. Gelen teklife bakıyoruz; bu, milletimize yarar mı, ekonomimizi ayağa kaldırır mı? Muhalefetteyiz diye hükümetten gelen her şeyi reddetmiyoruz. Onların makul getirdiklerine destek olacağız, onlar da bizim makul getirdiklerimize destek versinler. " diye konuştu.