HABER

İYİ Parti'den üyelik kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 17:47 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "Türkiye'nin gündeminde bir anayasa değişikliği çalışmaları, iki yargı reformu paketi var. Yargı reformu paketine ilişkin de bir af konusu var. İçeriği hakkında henüz hiçbir şey bilmiyoruz. O nedenle bir şey söyleme imkanımız yok"

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye'nin gündeminde bir anayasa değişikliği çalışmaları, iki yargı reformu paketi var. Yargı reformu paketine ilişkin de bir af konusu var. İçeriği hakkında henüz hiçbir şey bilmiyoruz. O nedenle bir şey söyleme imkanımız yok." dedi.

Üsküdar Meydanı'nda partisinin üyelik kampanyası kapsamında kurulan standı ziyaret eden Akşener, üye kayıtlarını yaparak vatandaşlarla ve partililerle fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Beşiktaş Çarşısı'nda kurulan standa geçen Akşener, vatandaşlarla sohbet ederek partisine katılmak isteyenlerin işlemlerini gerçekleştirdi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun başlattığı kampanyaya destek vermek için ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Kavuncu'nun İstanbul'da adayların ön seçimle belirlenmesini istediğini ve bunun için 100 bin yeni üye hedefi koyduğunu dile getiren Akşener, "Öyle talebi var. Bu bir iddia. O yüzden sizinle paylaştım ki kayda geçsin diye. 100 bin imzayı o tamamlayacak arkadaşlarıyla birlikte." diye konuştu.

Bir gazetecinin MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un genel afla ilgili açıklaması hakkındaki düşüncelerini sorması üzerine Akşener, şunları söyledi:

"Bilgim yok o konuda yalnız af konusu önemli. Partimiz olarak başından beri bir şeyi söyledik, iktidar makamıdır bu konuyla ilgili teklifi getirmek durumunda olan. O zaman ne olup olmayacağına bakarız demektir. Türkiye'nin gündeminde bir anayasa değişikliği çalışmaları, iki yargı reformu paketi var. Yargı reformu paketine ilişkin de bir af konusu var. İçeriği hakkında henüz hiçbir şey bilmiyoruz. O nedenle bir şey söyleme imkanımız yok."

Af olmadan yargı paketini destekleyip desteklemeyeceklerine yönelik soruya Akşener, "Bahsettiğiniz arkadaşın ne söylediğinden bilgim yok. Sizin söylediğinizden öğrendim. Biz bir kayyum atamaya yönelik parti görüşünü saat 17.00'den 22.00'ye kadar başkanlık divanında milletvekillerimizle tartışmış bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla içini görmeden herhangi bir şey söylemememiz mümkün değil." şeklinde cevap verdi.

Akşener, son olarak da Bakırköy Meydanı'nda kurulan standı ziyaret ederek burada da üye olanlara rozetlerini taktı.

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Erdoğan'ın taksilerde sigara yasağı açıklamasına destekErdoğan'ın taksilerde sigara yasağı açıklamasına destek
Başsavcılık'tan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklamasıBaşsavcılık'tan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul İYİ parti Meral Akşener üyelik kampanyası

En Çok Okunan Haberler

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Kına gecesinde dehşet! Damadı öldürüp annesini yaraladılar

Kına gecesinde dehşet! Damadı öldürüp annesini yaraladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak!

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak!

Türkiye’nin en çok tercih edilen ikinci el araç modelleri

Türkiye’nin en çok tercih edilen ikinci el araç modelleri

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK’ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi

PKK'ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması

Başsavcılık'tan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması

İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza!

Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza!

Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı

Eşini öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı

Neslican Tay'ın cenazesi ne zaman ve nerede defnedilecek?

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.