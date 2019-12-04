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İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Asgari ücretlilere makul bir iyileştirme bekliyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.12.2019 17:08 | Son Güncelleme

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, 2020 asgari ücret görüşmeleriyle ilgili, "Asgari ücretlilere makul bir iyileştirme bekliyoruz" dedi.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, 2020 asgari ücret görüşmeleriyle ilgili, "Asgari ücretlilere makul bir iyileştirme bekliyoruz" dedi.
İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin esas gündeminin hiç değişmediğini belirterek, hükûmetin birtakım ekonomik göstergelerle oynayarak ekonomideki kötü yönetimi gizleyemediğini bildirdi. Asgari ücretlilerin en önemli kesim olduğunu ve açlık sınırının altında yaşadığını belirten Ağıralioğlu, "Asgari ücretlilere makul bir iyileştirme bekliyoruz" dedi.
'HASSASİYETLE DÜŞÜNMESİ GEREKİR'
Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesine ilişkin yasayı veto etmesi ile ilgili olarak ise, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aslında kendi parti grubunu da aşındırarak, aşındırırken de 'sermaye ile halkın arasına sıkıştım' gibi bir cümleyle, böyle bir meseleyi veto etmesi Cumhurbaşkanı dâhil iktidar grubunun ve MHP'de dâhil bütün üyelerin çok hassasiyetle düşünmesi gereken bir şeydir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sermaye ile halkın arasına sıkıştım' dedi. Sayın cumhurbaşkanının sermaye ile halkın arasına sıkıştığı tek yerin termik santralleri filtresi olmamasını temenni ediyoruz" diye konuştu.
'VATANDAŞLARIMIZI ÖDEME TAKSİDİ HALİNE GETİRİYORUZ'
Ağıralioğlu, bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı'nın 'Bir yanda halkım bir yanda sermaye. Halkım ne derse o' sözünü hatırlattınız ve halkı ile sermaye arasında sıkışacağı daha çok konu olduğunu söylediniz, bunlara örnek verir misiniz?" sorusu üzerine, şunları söyledi: "25 yılımızı ipotek altına veren yatırımlardan bahsediyorum. Geleceğimizi ipotek altına verirken kendi vatandaşlarımızı ödeme taksidi haline getiriyoruz. Vatandaşlar ile taksit ödeme teşebbüsü nedir? Yakında millet olarak bizleri de, 'hazineye devredilecek miyiz' diye düşünmeye başladım."

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