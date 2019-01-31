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İYİ Parti'li Cesur, DMD'li çocukların sorununu TBMM'ye taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 18:23 | Son Güncelleme

İYİ Parti'li Cesur, DMD'li çocukların sorununu TBMM'ye taşıdı İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, DMD hastası 5 bin çocuk ile ailelesinin yaşadığı sorunlara ilişkin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cevaplaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

İYİ Parti'li Cesur, DMD'li çocukların sorununu TBMM'ye taşıdı

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, DMD hastası 5 bin çocuk ile ailelesinin yaşadığı sorunlara ilişkin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cevaplaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.
İYİ Partili Aylin Cesur, önergede 5 bini aşkın DMD hastası çocuk olduğunu belirterek bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti. DMD hastası çocukların hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu bildiren Aylin Cesur, "Hastalık kendi arasında 3'e ayrılıyor. Bu nedenle İsviçre merkezli bir firmanın ürettiği ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatıcı ilaç, 4 bine yakın çocuğa uymuyor. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği, Türkiye'de bulunan 12 Kas Hastalıkları Merkezi’nden sadece 5’inin aktif olduğunu savunuyor. DMD hastası çocuklar ve aileleri devletten yardım bekliyor" ifadelerini kullandı.
Aylin Cesur, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın şu soruları yanıtlamasını istedi:
"2019 yılı içerisinde Türkiye’de kaç adet yeni Kas Hastalıkları Merkezi açmayı planlıyorsunuz? Hindistan’daki gibi kök hücre tedavisinin ülkemizde de yapılabilmesi için bir çalışmanız var mı? DMD hastaları ve aileleri için Sağlık Bakanlığı’nın başka bir çalışması var mıdır?"
ANKARA, (DHA)

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