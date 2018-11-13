HABER

İYİ Partili Çıray'ın ağabeyi, AK Parti'den İzmir aday adayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2018 15:44 | Son Güncelleme

İZMİR'de AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için ilk resmi başvuruyu İYİ Parti Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'ın ağabeyi Haldun Çıray yaptı.

İYİ Partili Çıray'ın ağabeyi, AK Parti'den İzmir aday adayı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için ilk resmi başvuruyu İYİ Parti Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'ın ağabeyi Haldun Çıray yaptı. Partiye giderek aday adaylık başvurusu yaptığını, kimseye ricada bulunmayacağını söyleyen Haldun Çıray, "Beni Cumhurbaşkanım atasın. Çünkü ben belediye başkanı olmak istiyorum. Herkese rica ederek gelen bir belediye başkanı değil. Cumhurbaşkanı, Büyükşehir adayını belirleyecek. Özgeçmişime baksın, sorsun soruştursun, bir karar versin. Boynum kıldan ince. 'İzmir'in yüzü' falan diyorlar bazı adaylar için. Ben İzmir'in ta kendisiyim" dedi.
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'ın ağabeyi Haldun Çıray, iddialı konuştu. İzmir'de Tarım ve Kredi Kooperatifleri Teşkilatı ile Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'nde uzun yıllar görevde bulunan Haldun Çıray, farklı siyasi partilerde de siyaset yaptı. Aday adaylık dosyasını teslim eden Çıray, "Ben doğrudan doğruya gittim, başvurumu yaptım, kimseye ricada bulunmayacağım. Beni Cumhurbaşkanım atasın. Çünkü ben belediye başkanı olmak istiyorum. Herkese rica ederek gelen bir belediye başkanı değil. Cumhurbaşkanı, Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirleyecek. Özgeçmişime baksın, sorsun soruştursun, bir karar versin. Boynum kıldan ince. 'İzmir'in yüzü' falan diyorlar bazı adaylar için. Ben İzmir'in ta kendisiyim" diye konuştu.
'KARDEŞİME BAZEN KIZIYORUM'
Kardeşi Aytun Çıray'ın, AK Parti'den aday adaylık başvurusu yapmasına karışmadığını söyleyen Haldun Çıray, "Biz aramızda sadece memleket meselelerini konuşuruz. Bir şey diyeceğini sanmıyorum. Bana gönülden destek olacağına inanıyorum. Bizde böyle bir tartışma söz konusu olmaz. Ben bizi eleştiriyor diye biraz kızarım ona" dedi.
Bir oğlu ve bir kızı olan Haldun Çıray, birtakım projeler de hazırladığını belirtti. Doğru düzgün çalışacak, örnek biri olmak istediğini aktaran Çıray, sağlık turizminin İzmir açısından son derece önemli olduğunu kaydetti. Çıray, İzmir için 'emekli şehri' algısının olduğunu anımsatarak, "İzmir emekli şehri değil. Bunu söyleyerek, atıp tutarak işin içerisinden sıyrılmak kolay. Oysa önemli çalışmalar yapmak gerekiyor. Ben güzel iş yapanı severim" diye konuştu. Büyükşehir'e aday gösterilecek kişilerin, aklı ve mantığı ile, projeleri ile kendi bulunduğu siyasi partiye de bir şeyler sunabilmesinin önemli olduğunu ifade eden Haldun Çıray, "Belediyeciliğin siyasi tarafı da olmalı. Herkesten iyi yapabileceğimi, yapmam gerektiğini düşünüyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

İYİ Partili Çıray'ın ağabeyi, AK Parti'den İzmir aday adayıİYİ Partili Çıray'ın ağabeyi, AK Parti'den İzmir aday adayıİYİ Partili Çıray'ın ağabeyi, AK Parti'den İzmir aday adayı

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
İYİ Partili Aytun Çıray'ın ağabeyi Haldun Çıray AK Parti'den adaylığını koydu!İYİ Partili Aytun Çıray'ın ağabeyi Haldun Çıray AK Parti'den adaylığını koydu!
Bakan Çavuşoğlu: Sadece dağda teröristle mücadele yetmezBakan Çavuşoğlu: Sadece dağda teröristle mücadele yetmez
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Şeyma Subaşı'dan 'Sadece yatakta iyi olduğun için bugünlere geldin' diyen takipçisine yanıt!

Şeyma Subaşı'dan 'Sadece yatakta iyi olduğun için bugünlere geldin' diyen takipçisine yanıt!

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

İmam yerel seçimde aday olacağını cami vaaz kürsüsünde duyurdu! Sosyal medya ayağa kalktı...

İmam yerel seçimde aday olacağını cami vaaz kürsüsünde duyurdu! Sosyal medya ayağa kalktı...

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pervin Buldan ve 3 HDP'li milletvekili hakkında fezleke

Pervin Buldan ve 3 HDP'li milletvekili hakkında fezleke

İYİ Partili Aytun Çıray'ın ağabeyi Haldun Çıray AK Parti'den adaylığını koydu!

İYİ Partili Aytun Çıray'ın ağabeyi Haldun Çıray AK Parti'den adaylığını koydu!

Türkiye'den İsrail'e sert tepki!

Türkiye'den İsrail'e sert tepki!

AK Parti'de hangi belediye başkanları aday gösterilmeyecek? İşte o isimler

AK Parti'de hangi belediye başkanları aday gösterilmeyecek? İşte o isimler

AK Parti'de hangi belediye başkanları aday gösterilmeyecek İşte o isimler

AK Parti'de hangi belediye başkanları aday gösterilmeyecek İşte o isimler

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.