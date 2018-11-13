İYİ Partili Çıray'ın ağabeyi, AK Parti'den İzmir aday adayı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için ilk resmi başvuruyu İYİ Parti Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'ın ağabeyi Haldun Çıray yaptı. Partiye giderek aday adaylık başvurusu yaptığını, kimseye ricada bulunmayacağını söyleyen Haldun Çıray, "Beni Cumhurbaşkanım atasın. Çünkü ben belediye başkanı olmak istiyorum. Herkese rica ederek gelen bir belediye başkanı değil. Cumhurbaşkanı, Büyükşehir adayını belirleyecek. Özgeçmişime baksın, sorsun soruştursun, bir karar versin. Boynum kıldan ince. 'İzmir'in yüzü' falan diyorlar bazı adaylar için. Ben İzmir'in ta kendisiyim" dedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'ın ağabeyi Haldun Çıray, iddialı konuştu. İzmir'de Tarım ve Kredi Kooperatifleri Teşkilatı ile Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'nde uzun yıllar görevde bulunan Haldun Çıray, farklı siyasi partilerde de siyaset yaptı. Aday adaylık dosyasını teslim eden Çıray, "Ben doğrudan doğruya gittim, başvurumu yaptım, kimseye ricada bulunmayacağım. Beni Cumhurbaşkanım atasın. Çünkü ben belediye başkanı olmak istiyorum. Herkese rica ederek gelen bir belediye başkanı değil. Cumhurbaşkanı, Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirleyecek. Özgeçmişime baksın, sorsun soruştursun, bir karar versin. Boynum kıldan ince. 'İzmir'in yüzü' falan diyorlar bazı adaylar için. Ben İzmir'in ta kendisiyim" diye konuştu.

'KARDEŞİME BAZEN KIZIYORUM'

Kardeşi Aytun Çıray'ın, AK Parti'den aday adaylık başvurusu yapmasına karışmadığını söyleyen Haldun Çıray, "Biz aramızda sadece memleket meselelerini konuşuruz. Bir şey diyeceğini sanmıyorum. Bana gönülden destek olacağına inanıyorum. Bizde böyle bir tartışma söz konusu olmaz. Ben bizi eleştiriyor diye biraz kızarım ona" dedi.

Bir oğlu ve bir kızı olan Haldun Çıray, birtakım projeler de hazırladığını belirtti. Doğru düzgün çalışacak, örnek biri olmak istediğini aktaran Çıray, sağlık turizminin İzmir açısından son derece önemli olduğunu kaydetti. Çıray, İzmir için 'emekli şehri' algısının olduğunu anımsatarak, "İzmir emekli şehri değil. Bunu söyleyerek, atıp tutarak işin içerisinden sıyrılmak kolay. Oysa önemli çalışmalar yapmak gerekiyor. Ben güzel iş yapanı severim" diye konuştu. Büyükşehir'e aday gösterilecek kişilerin, aklı ve mantığı ile, projeleri ile kendi bulunduğu siyasi partiye de bir şeyler sunabilmesinin önemli olduğunu ifade eden Haldun Çıray, "Belediyeciliğin siyasi tarafı da olmalı. Herkesten iyi yapabileceğimi, yapmam gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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